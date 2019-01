Somos Siero cifra en un millón de euros el coste de los procesos judiciales perdidos Javier Pintado, ayer. / NOSTI Javier Pintado califica de «nefasta» la gestión del PSOE en el área de Urbanismo y advierte de que la cuantía final podría superar los 3 millones LYDIA IS LA POLA SIERO. Domingo, 20 enero 2019, 02:04

«Entre sentencias y costes procesales, ya estamos cerca del millón de euros perdidos y subiendo, podríamos llegar hasta los tres o cuatro millones». Son las cifras que maneja Javier Pintado, portavoz del grupo Somos Siero, que ayer compareció en rueda de prensa para hacer un repaso de los procesos judiciales relacionados con el área de Urbanismo que han sido desfavorables para los intereses municipales. «Fue el peor mandato de la historia, no solo porque no se ha avanzado, si no por las sentencias que nos están costando cientos de miles de euros», aseguró.

El edil, que aconsejó al equipo de gobierno socialista «rebajar la soberbia y escuchar a los jueces», hizo hincapié en el litigio que mantiene el Ayuntamiento sobre la gasolinera de Ullaga, en la Pola. «Hay casi una decena de sentencias y autos que ponen de manifiesto que el procedimiento está mal hecho; nosotros estamos de acuerdo en que es legalizable, lo que no significa que se pueda seguir con la actividad y defendemos un cierre programado, pero el PSOE aseguró que con aprobar el plan especial serviría; o mienten o son unos nefastos gestores», señaló. Y criticó a la concejala de Urbanismo, Noelia Macías, que negó que haya habido decisiones políticas en la tramitación del expediente. «En la última sentencia, la jueza la responsabiliza directamente, por lo que debería asumir responsabilidades».

Pintado también hizo referencia al crematorio, cuyas licencias fueron anuladas judicialmente, lo que provocó que la empresa reclame más de 300.000 euros. «Nos dijeron que lo que planteábamos, en la misma línea que la Plataforma Crematorios al Lláu de la Xente Non era ilegal y al final nos dieron la razón los jueces, y no olvidemos que se concedió la licencia de actividad estando la de obra recurrida», recordó.

Por otro lado, el edil puso como ejemplo el plan de empleo 2014-2015, por el que el Ayuntamiento deberá reintegrar al Principado 407.946,51 euros. «La mayoría de ayuntamientos ya ha modificado las bases para poder llevarlos a cabo, algo que propusimos desde Somos, pero en Siero el PSOE optó por no hacer absolutamente nada y dejarlo pasar», criticó.

El área verde de Paredes ,el parque periurbano de Bergueres, el palacio de Celles o la chimenea del Bayu fueron otros de los expedientes mencionados. «Todo lo que se prometió en este mandato está peor», aseguró el portavoz de Somos.