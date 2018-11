Cuarenta días de trabajos comunitarios por pegar a su hijo en Siero tras discutir por 50 euros El acusado ha aceptado también pagar una indemnización de 280 euros y seis meses de alejamiento EFE Jueves, 15 noviembre 2018, 17:22

Un hombre ha reconocido este jueves que agredió a su hijo de 18 años en el domicilio familiar de Siero tras discutir por 50 euros y ha aceptado una condena de cuarenta días de trabajos en beneficio de la comunidad, una indemnización de 280 euros y seis meses de alejamiento.

La Fiscalía ha modificado hoy su petición inicial, de 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad a los 40 en los que ha quedado fijada la condena, después de que el acusado reconociera los hechos, ocurridos en 2017.

A la salida de la vista oral, que no llegó a celebrarse ante la conformidad del acusado, en el juzgado de lo Penal número 4 de Oviedo, el hijo ha explicado que a raíz de la denuncia que formuló el año pasado tras la agresión no ha vuelto a ver a su padre, ni a convivir con él.

El joven ha comentado que el día de la agresión, el 10 de diciembre de 2017, su padre le llamó por teléfono para preguntarle «por qué se había llevado 50 euros que habían desaparecido de la hucha» y que su actual pareja decía que él los había cogido. En su relato, ha mantenido que el padre le amenazó con que ya «se enteraría» cuando llegara al domicilio y, cuando volvió a casa, su padre le «cogió por el pecho» y volvió a preguntarle por el dinero.

A continuación, tal y como ha corroborado la Fiscalía, el hombre golpeó en la cabeza a su hijo y, tras tirarlo al suelo, mientras seguía insistiendo en que le faltaba dinero, le arrojó una silla y le dio un puñetazo en la zona de las costillas. El hijo se refugió en su habitación, desde donde llamó a su madre, al 112 y a la Policía.

«Mi padre dijo que me había agredido porque yo iba a darle una patada, pero es mentira, nunca le cogí el dinero, pero él siempre me ha pegado, desde pequeño«, ha asegurado el joven que ha reiterado que no desea relación alguna con su progenitor.

El hijo sufrió lesiones consistentes en una contusión a nivel de hemicráneo izquierdo, parrilla costal derecha, pierna izquierda y manos, que precisaron de una primera asistencia y de las que tardó 7 días en curar. La Fiscalía calificó los hechos como un delito de lesiones en el ámbito familiar.

El acusado ha aceptado abonar al Sespa la cantidad económica que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos médicos ocasionados por la agresión a su hijo.