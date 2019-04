«En Siero falta un plan y una visión a largo plazo, se ha parcheado mucho» Patricia Martín Velasco, junto a la Casa Consistorial. / PABLO NOSTI «La zona rural es fantástica para emprender, pero eso supone tener una infraestructura, una conexión wifi o unos buenos accesos» Patricia Martín Velasco Candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Siero JOSÉ CEZÓN LA POLA. Domingo, 14 abril 2019, 01:25

Patricia Martín Velasco (Valladolid, 1973) será la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Siero. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo y trabaja en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI). Reside en La Fresneda desde hace quince años.

-Su prioridad será el empleo, pero ¿qué se puede impulsar más allá de los típicos planes locales financiados por el Ayuntamiento o el Principado?

-El empleo se puede encajar de muchas formas, no tienes por qué ir solo a esos planes. Por ejemplo: los programas Joven Ocúpate y Actívate del Principado, que son fondos fáciles de conseguir, y si el Ayuntamiento hubiera apostado por ellos, pues tienes ahí a un grupo de personas trabajando en la empleabilidad, que están certificándose y que tienen una acreditación profesional para poder trabajar. Hay muchos programas que, además, te permiten motivar a la gente. Cuando una persona lleva muchos años en el paro, simplemente participar en un programa de empleo e interactuar con otra gente que está como tú, pues ya te pega un subidón. Otro ejemplo es el voluntariado europeo, donde adquieres una serie de competencias de forma indirecta, pero que te sirven para acceder al mercado laboral. Y luego hay que visibilizar las empresas que hay en Siero. Tenemos polígonos, una ubicación privilegiada y hay que dar incentivos para atraer empresas. Es verdad que algunos grupos políticos tienden a demonizar a la empresa, pero no nos engañemos: son las que generan empleo. Y tenemos que conseguir que los jóvenes de aquí, trabajen aquí, porque eso les da calidad de vida y bienestar.

-Por su experiencia, ¿qué modelos de emprendimiento podrían implantarse en el concejo?

-Aquí hay que apostar por la diferenciación y la innovación. El mercado está muy colapsado en general, pero hay pequeños huecos, que son los que tiene que buscar el emprendedor. Eso supone un estudio de mercado y un conocimiento del entorno. Si tú no sabes lo que hay ahora, cómo vas a saber lo que puedes ofrecer. Y luego es importante tener un buen acompañamiento técnico y un plan de negocio. En Asturias hay una buena estructura para el emprendimiento y que sabe asesorarte: la red pública de centros de empresa o las ADL (agencias de desarrollo local). Y luego, dentro de las posibilidades de cada uno, hay que intentar tener una visión en la red y un mercado lo más global posible.

-¿Se le ocurre algún campo en el que Siero se podría diferenciar?

-A mí me gustaría apostar por el sector agroalimentario y ganadero. Hay muchos focos y tenemos que garantizar esa profesionalización e innovación. En muchos negocios tradicionales aparecen unas segundas generaciones, que están más preparadas que los propios fundadores, y que pueden incluir tecnología o competitividad. Cuando hablamos de diferenciación, no tiene por qué ser el producto, puede ser la forma de gestionar el negocio.

-Usted aboga por la igualdad como concepto transversal.

-La igualdad entre hombres y mujeres es fundamental. En pleno siglo XXI no podemos estar así y lo ves en el mundo de la política, que no hay mujeres y es difícil que se impliquen. Pero la igualdad es cosa de todos, tiene que empezar desde la educación y el ámbito doméstico y abarcar a todos los sectores. Por qué las personas que viven en la zona rural tienen que tener menos servicios que las de las zonas urbanas. O por qué una persona de más de 45 años no puede acceder a un empleo. O los jóvenes que están de becarios varios años, con unos sueldos escasos que no les permiten salir de casa, tener una familia e hijos. Para mí todo eso es la desigualdad. Hace bastantes años, todos nos encontrábamos en la clase media, pero es que ahora mismo está machacada, y hay que revalorizarla, porque así podremos conseguir que esas desigualdades se vayan limando.

-¿Cómo podemos revitalizar la zona rural de Siero?

-Hay una parte importante, que son las comunicaciones. La zona rural es fantástica para emprender, pero eso supone tener una infraestructura, una conexión wifi o unos buenos accesos. No puedes pegarte para ir a tu casa porque haya baches o ese tipo de cosas. Creo que hay que empezar por lo más básico y revalorizar lo que tienes, que ahora no se está haciendo: desde el patrimonio histórico-cultural al medioambiental.

«Optimizar recursos»

-La reindustrialización de las parroquias mineras de Siero quedó reducida a un centro tecnológico de la madera y un proyecto paralizado de una planta de biomasa.

-Hay que optimizar recursos. No se pueden perder las oportunidades de fondos europeos y de recursos en general, pero lo que no se puede hacer es parchear, hay que tener un plan. Sé que es difícil verlo por los ciudadanos, porque un plan que te permita una sostenibilidad a lo largo del tiempo, tiene un recorrido de tres, cuatro o cinco años. Hay que decir 'donde está Siero y a dónde quiere llegar'. Y a partir de ahí, ir dando pasos que tengan coherencia y hacer las cosas por alguna razón.

-Afirmó en su presentación que Siero merece estar más arriba. ¿En qué cree que está por debajo de sus fortalezas u oportunidades?

-En la visibilidad con las empresas. Hay empresas que tienden a ir a otros concejos antes que a Siero. Y Siero no es un concejo caro, así que igual están fallando otras cosas.

-¿La política?

-Claro, igual no somos atractivos y amigables para las empresas.

-Las pymes del sector servicios están en crisis total.

-Están en crisis en Asturias en general y es una pena, porque también son puestos de trabajo. Una empresa pequeña de servicios tiene la posibilidad de flexibilizar y reorientarse en el mercado, pero hay que acompañarla en la fase de consolidación, no puedes olvidarte de ella al año o los dos años, porque es cuando viene lo duro.

-¿Alguna otra cuestión que quiera destacar?

-Sí, yo quiero revalorizar el equipo de Ciudadanos, que me encanta, porque somos gente que venimos de trabajar y con las dificultades que puede tener cualquiera, que conoce muy bien el territorio y comprometida. Ciudadanos ha hecho un esfuerzo muy grande presentando propuestas, que han tenido la capacidad de cambio que puede tener un solo concejal, pero eso hay que reivindicarlo. Me gustaría tener la máxima representación para poder hacer más cosas y nuestro proyecto.

-¿Cómo valora la gestión del PSOE en este mandato?

-Estando en la oposición debemos ser críticos, pero de forma constructiva. Aquí se trata de sumar y nuestro proyecto es integrador. Todos los grupos en general debemos hacer un esfuerzo para mirar por el bien común, no solo a quien te puede favorecer en las urnas.

-¿Pero qué le pareció la gestión del gobierno?

-Creo que es un poco cortoplacista. En Siero falta un plan y una visión a largo plazo y más estratégica. Creo que se ha parcheado mucho.

-¿Le parecen bien los pactos entre partidos de diferente ideología para garantizar la gobernabilidad?

-Yo, más que en ideologías, entraría en proyectos y programas. Estamos en una situación, a todos los niveles, tan sumamente fragmentada y con tanta representación, que toca hacer acuerdos. Eso es ser responsable y generoso con la ciudadanía. Afortunadamente, esto no es bipartidismo como antes.

-Como vecina de La Fresneda. ¿qué le parece que haya un partido que defienda los intereses de una sola parroquia?

-Me parece legítimo. Personalmente, apuesto por partidos más fuertes, solventes y con una visión más global. Creo que Ciudadanos puede cambiar el futuro de España, que afecta también al de Asturias y al de Siero.

-¿Cómo será Patricia Martín como alcaldesa o como concejala?

-Yo soy muy conciliadora. En todos los sitios donde he estado, he intentado dejar las cosas mejor que como estaban. Y hay que negociar, las negociaciones son un 'gano-ganas' para intentar ganar todos.