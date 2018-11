Siero e Intu harán una propuesta de accesos a la zona comercial de Granda La autovía a la altura del acceso al centro comercial de Paredes. / IMANOL RIMADA El Ayuntamiento y la empresa acuerdan presentar un boceto en Fomento antes de final de año como paso previo a redactar el proyecto J. C. D. SIERO. Jueves, 8 noviembre 2018, 01:16

Técnicos del Ayuntamiento de Siero y de Intu Asturias dibujarán una propuesta conjunta de nuevos accesos, tanto al centro comercial de Paredes como al resto de equipamientos y polígonos de Granda. El boceto se presentará antes de finalizar el presente año, según se acordó ayer en el Ministerio de Fomento, en Madrid, en una reunión que mantuvo el alcalde de Siero, Ángel García, con el subdirector general de Explotación, de la Dirección General de Carreteras, Antonio José Alonso Burgos. También estuvieron presentes el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, César Fernández-Nespral; técnicos y representantes de Intu Asturias y el ingeniero técnico municipal de Siero, Juan Carlos Álvarez.

Esa propuesta deberá recibir el beneplácito ministerial y de ahí ya se pasaría a redactar el proyecto. Los representantes de Fomento establecieron ayer algunas pautas a seguir. «Hay más de una solución y alguna de ellas es más sencilla de lo que se podía pensar», comentó el alcalde, quien recordó que, cuando se abrió Parque Principado en el año 2001, «no se permitía realizar un pinchazo desde una autopista a un vial público, y ahora esa normativa cambió bastante».

El alcalde avanzó que, desde autovía, sentido Oviedo, la idea es mantener el acceso existente y mejorarlo con un vial paralelo. Y en sentido Santander, se pretende buscar un nuevo pinchazo a la autopista antes del ya existente. También se contempla alguna rotonda. «La idea es que los vehículos salgan cuanto antes de la autovía para evitar atascos», dijo el regidor.

Tema económico pendiente

Respecto a quién asumirá el coste de las obras, el alcalde respondió que era un tema pendiente de hablar. «No llegamos todavía a eso», dijo. Pero añadió que si la actual promotora del centro comercial -que ya pasó por varios propietarios desde su apertura hace diecisiete años- «tiene contraídas algunas obligaciones, habrá que exigírselas». De momento, ve una buena predisposición por parte de los dueños de Intu Asturias. «Están colaborando y participando en las reuniones, y son de las principales interesados en que esto salga adelante, al igual que el Ayuntamiento», dijo.

El mandatario sierense subrayó que la mejora de los accesos no solo beneficiará al centro comercial Intu Asturias, sino a los polígonos de Natalio y Bravo, la fábrica de la Central Lechera, la zona de Viella y los futuros desarrollos de Paredes, «que en la revisión del PGOU, Fomento no les dará el visto si no se garantizan los accesos», dijo. El alcalde confía en consensuar y redactar un proyecto de accesos, «que nunca llegó a haber, aunque luego quedará mucho por andar».