Siero invertirá 195.000 euros en prolongar el abastecimiento de agua desde Muñó a Taraña Javier Rodríguez Morán, en la presentación de las obras. / E. C. El Ayuntamiento estudia la manera de firmar un convenio con Noreña para que los vecinos del concejo vecino hagan uso de esta infraestructura MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Sábado, 13 octubre 2018, 01:15

El concejal de Infraestructuras, Servicios y Medioambiente, Javier Rodríguez, presentó ayer el proyecto de ampliación de la red de abastecimiento de agua de Muñó a la zona de Pelaiz, Bonia y Taraña, hasta los límites con el concejo de Noreña. Morán explicó que esta prolongación daría continuidad a las obras ejecutadas a finales de 2017 en los núcleos de Barredo de Arriba y Barredo de Abajo. El servicio de suministro en estas zonas se realiza, explicó el edil, «por cooperativas» o captaciones particulares.

El proyecto se divide en dos apartados. Por un lado, la distribución de agua hasta Taraña. Este ramal se ejecutaría desde Barredo, pasando por la La Cuesta, hasta llegar a Pelaiz y Taraña. Esta conexión, que pasaría en su mayoría por terrenos municipales, tendría una extensión total de 2.150 metros. «Lo primero es tener todas las autorizaciones por parte de todas las parcelas por las que tenemos que pasar», recalcó. Tal y como explicó, la ejecución de esta prolongación posibilitaría, en un futuro, el suministro para los núcleos noreñenses de La Felguera y San Andrés que cuentan con una población de 80 vecinos.

Esta extensión del abastecimiento de agua tiene un presupuesto de 196.580 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El concejal destacó que la realización de este proyecto es de particular importancia, ya que al estar los núcleos de Pelaiz, Bonia y Taraña abastecidos mediante cooperativas o captaciones propias, el suministro no siempre está asegurado en cuanto a calidad e interrumpibilidad. Rodríguez Morán subrayó el hecho de que este proyecto no sólo nos beneficia a Siero. En este sentido, también posibilita que, en un futuro, los vecinos de Noreña puedan hacer uso de esta infraestructura. «Esto es el futuro. Entre ayuntamientos limítrofes no queda más remedio que colaborar en todo lo relacionado con los servicios básicos, como en su día hizo Noreña con el saneamiento de Pañeda», indicó.

Convenio de colaboración

Una vez esté perfilado el proyecto, los ayuntamientos de Siero y Noreña trabajarán en el convenio de colaboración para el suministro. «La intención es colaborar con Noreña y poder abastecer desde Siero a esos núcleos de población», aseveró.

En esta línea, el responsable de las politicas municipales de Infraestructuras, Servicios y Medioambiente explicó que el mismo se desarrollará «desde el depósito de agua de Muñó», el cual tiene «capacidad suficiente para abastecer a todas las zonas», tanto de Siero como del concejo vecino.