Siero y Llanera tienen once millones paralizados por las leyes de estabilidad «En el caso de Siero tenemos una deuda muy baja y no es razonable que no podamos usar esas cantidades», explica el edil Alberto Pajares MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA/SIERO. Lunes, 25 marzo 2019, 02:26

Los ayuntamientos de Siero y Llanera acumulan en torno a 11 millones de euros que no pueden emplear en inversión debido a las leyes estatales de estabilidad presupuestaria. El primer edil llanerense, Gerardo sanz, destacó que el Consistorio de Llanera cuenta con aproximadamente «7.368.587,25 euros» de remanente que «no podemos utilizar» para realizar inversiones en el concejo. «Aquí estamos atados», destacó Sanz. «Venimos quejándonos desde hace unos cuantos años del corsé que nos impone el Gobierno central a los ayuntamientos con el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria. Estamos hablando de unos recursos, de casi 7,5 millones de euros que ya han sido contabilizados en ejercicios anteriores y no tienen nada que ver en el ejercicio presupuestario».

El Ayuntamiento de Llanera liquidó el presupuesto municipal del ejercicio 2018 con un remanente de tesorería positivo para gastos generales de 7.368.587,25 euros. La liquidación también arrojó un superávit de 165.800,26 euros, con unos ingresos de 13.475.098,28 euros y un montante de gastos de 13.309.298,02 euros. La variación del gasto computable consolidado de la liquidación del ejercicio 2018 es del 1,80%, sobre la del 2017, menor que la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, situada en el 2,4% para el año 2018. El Ayuntamiento ajustó al máximo la posibilidad de gasto quedándose a 63.876,28 euros del gasto máximo permitido para cumplir la regla de gasto.

Estabilidad Llanera cuenta con 7,3 millones y Siero con 4 millones de euros inmovilizados por la ley de Estabilidad Presupuestaria. Ingresos Llanera terminó el pasado ejercicio con unos ingresos totales de 13,475 millones de euros. Flexibilidad Alberto Pajares demanda que el Gobierno central sea flexible con Ayuntamientos en situación de deuda cero.

La deuda viva del Ayuntamiento al final del 2018 se situó en 1.553.452,41 euros. En cuatro años, la deuda ha pasado de significar el 38,99% del presupuesto municipal al 11% en 2018.

GerardoSanz Alcalde de Llanera «Venimos quejándonos del corsé que nos impone el Gobierno central con la estabilidad presupuestaria»

Dinero inmovilizado

La situación es similar en el Ayuntamiento de Siero. El concejal de Hacienda, Alberto Pajares, explicó que en el presente ejercicio continuará habiendo «dinero inmovilizado». En esta línea, Pajares constató que la ley de Estabilidad Presupuestaria «nos encorseta y es bastante genérico. Estamos a favor de que haya una ley que regule y de que exista una sostenibilidad en la administración para no nos endeudemos. En el caso de Siero tenemos una deuda muy baja y no parece razonable que no podamos emplear esas cantidades en inversión». Pajares calcula que se trata de «unos cuatro millones» los que el Ayuntamiento de Siero tiene paralizados en los bancos en virtud del escrutinio del Gobierno central.

«Se debería flexibilizar y atenderse a casos particulares, especialmente en el caso de aquellos ayuntamientos que tienen poca deuda o ninguna, para que se les permita usar sus recursos. Nosotros estamos saneados y sería necesario poder hacerlo», comentó.