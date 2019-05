Siero y Noreña registran 89 víctimas de violencia de género con protección La cifra se incrementa en dos mujeres respecto a enero y no existen casos considerados extremos o de alto riesgo, según datos de la comisión mixta J. C. D. POLA DE SIERO. Viernes, 10 mayo 2019, 01:32

Ochenta y nueve mujeres reciben en la actualidad protección policial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los concejos de Siero y Noreña por su condición de víctimas de violencia de género. La Comisión Mixta de Violencia de Género, que preside la concejala de Bienestar Social e Igualdad de Siero, Natividad Álvarez, mantuvo ayer su segunda reunión del presente año, a la que asistieron por primera vez técnicos del Ayuntamiento de Noreña.

El dato negativo es que hay dos mujeres protegidas más que en la reunión de la comisión de enero pasado. Y lo más positivo es que no existe ningún caso catalogado como extremo o de alto riesgo, mientras que en enero había una víctima con esa consideración, algo que no había ocurrido en todo el año 2018. Hay cuatro casos calificados como de riesgo medio -al igual que en enero-, ochenta de riesgo bajo o no apreciado y las cinco restantes no cuentan con orden de protección o medidas judiciales.

4 casos catalogados como de riesgo medio. 80 casos calificados como de riesgo bajo o no apreciado 5 casos que no cuentan con orden de protección o con medidas judiciales

La comisión analizó individualizadamente los casos existentes, los riesgos y las medidas administrativas adoptadas. De las 89 mujeres, la Policía Nacional realiza un seguimiento de 42 víctimas; la Guardia Civil de Noreña, de 17; la Policía Local de Siero, de 16, y la Guardia Civil de Pola de Siero, de 14.

En la comisión participaron representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local, la abogada del Centro Asesor de la Mujer de Siero, técnicos municipales de Servicios Sociales de Siero y Noreña, representantes de Delegación de Gobierno y personal del Centro Penitenciario de Asturias.

La concejala de Servicios Sociales de Noreña, Ana González, valoró ayer «muy positivamente» la coordinación entre los dos ayuntamientos en esta materia tan sensible, «que refleja, una vez más, el buen entendimiento». Y destacó también la labor de los técnicos municipales, junto con el resto de profesionales.