Siero pone a prueba sus belenes Jesús Manuel García muestra el belén que monta en su piso de Lugones. / IMANOL RIMADA Vecinos y colectivos participan en el sexto concurso del Ayuntamiento LYDIA IS LUGONES / LOS CAMPONES. Domingo, 6 enero 2019, 02:08

El primer regalo que recibió Jesús Manuel García tras su nacimiento fue una figura del niño Jesús. «Fue el día de Nochebuena, así que lo mío viene desde la cuna», asegura este vecino de Lugones aficionado a los belenes que participa dentro de la categoría 'familiares' en la sexta edición del concurso que organiza el Ayuntamiento de Siero con la colaboración de la Asociación Belenista Asturiana y cuyos ganadores se darán a conocer en los próximos días.

«Es algo que vi desde pequeño, que me gusta mucho y que me entretiene unos meses; empiezo a montarlo en septiembre y luego lo dejo expuesto hasta febrero, además de la familia y de amigos vienen bastantes vecinos a verlo, me preguntan mucho por él», apunta Jesús, que transforma su salón para hacer sitio a los más de dos metros de largo que ocupa su creación. «Las manualidades siempre me gustaron y soy de los que piensa que sin belén no ha navidad, crecí con ello, tengo una sobrina de nueve años e intento que coja afición», añade.

Jesús también ha participado en algún curso de la Asociación Belenista de Oviedo -en el último renovó el portal- y otra de las novedades de este año son las palmeras, fabricadas con porexpán, alambre y cinta carrocera. En total, 181 hojas con 4.525 cortes. «Lo importante de un nacimiento es darle el mayor realismo posible con los recursos que se tienen, por ejemplo, tengo un río hecho con moldes de repostería y cartulina pero sin agua de verdad, la simulo con un gel que cuando seca hace el efecto de cauce», señala.

Este año son nueve los vecinos y colectivos sierenses que participan en el concurso, aunque a algunos les ha pillado por sorpresa. Es el caso de Charo Martín, encargada del mantenimiento de la capilla del Espíritu Santo de Los Campones, en la parroquia de Hevia, junto a Carmen Sanjuán. «No tenía ni idea, esto fue cosa de José María seguro, que fue el que nos indicó cómo colocarlo», señaló tras saberse inscrita.

José María Rodríguez es vecino de la localidad y el encargado del belén de la iglesia de Marcenao, que también participa dentro de la categoría 'colectivos'. «Somos todavía nuevos en estos temas, empezamos el año pasado, pero la intención es adoptarlo como tradición e ir mejorando poco a poco, el año que viene vamos a ampliarlo y a ponerle luces como mínimo», explica Charo.

Las figuras del misterio, la mula y el buey, el ángel, los Reyes Magos y un pastor son de gran formato y fueron donadas por una vecina, el resto las han ido comprando y las construcciones están todas hechas a mano con madera y porexpán. «Lleva bastante tiempo, pero es muy entretenido», asegura Charo.