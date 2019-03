Siero presentará un recurso contra Patrimonio por el Palacio de Celles Fachada principal del Palacio de Celles. / PABLO NOSTI El Ayuntamiento adopta esta medida para que el Principado o la propiedad asuman «las medidas mínimas para garantizar la conservación» MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Viernes, 29 marzo 2019, 00:29

Siero presentará un recurso contra la Dirección General de Patrimonio para asegurar que se realicen las labores necesarias de conservación del palacio de Celles y, asimismo, que el coste no recaiga en los vecinos del concejo. La concejala de Urbanismo, Noelia Macías, destacó ayer que el miércoles el Ayuntamiento comunicó y anunció «la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo negativo de la solicitud que se dirigió el 30 de noviembre de 2018 a la Consejería de Educación y Cultura» en la que se requería que se adoptaran las medidas necesarias «para proteger la integridad del palacio de Celles, dictando asimismo una orden de ejecución dirigida contra la propiedad del palacio para que, de manera inmediata, procediera a realizar las labores necesarias y mínimas de conservación del inmueble».

En el plazo de veinte días la Consejería y la Dirección General de Patrimonio Cultural, tiene que proceder a remitir el expediente completo al Ayuntamiento de Siero para que este pueda interponer el recurso, con un plazo también de veinte días. La solicitud realizada el pasado año buscaba que, por parte de la propiedad y de la administración autonómica y dado que el inmueble es un Bien de Interés Cultural (BIC) desde el 2003, se adoptaran «las medidas mínimas necesarias para garantizar la conservación».

Macías insistió en el hecho de que «es una situación a la que no nos hubiera gustado llegar, pero como municipio donde radica el inmueble nos vemos obligados a adoptar las medidas necesarias». El alcalde de Siero, Ángel García, abundó en que, tras realizar «una consulta a técnicos municipales y expertos externos acerca de las opciones para defender este BIC y que esta conservación no supusiese un coste para los vecinos de Siero», se optó por esta vía. García recalcó que el primer paso antes del recurso fue sentarse «con Patrimonio, dentro de la lealtad institucional, para llegar a un acuerdo». «Visto que esto no fue posible comunicamos que el Ayuntamiento agotaría las vías para defender el patrimonio y economía de los vecinos de Siero», por lo que se desarrolló esta «hoja de ruta con la mejor de las intenciones». «Confío en que se conserve el patrimonio y no le cueste nada a los vecinos de Siero», añadió.