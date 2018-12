Somos Siero propone modificar la obra de mejora de la accesibilidad a la Casa Consistorial

Tras analizar el proyecto elaborado para la mejora de la accesibilidad a la Casa Consistorial y que fue presentado hace unas semanas por el equipo de gobierno socialista, el grupo municipal Somos Siero defiende la idoneidad de llevar a cabo una reforma completa de la entrada del edificio y propone modificar la obra.

El portavoz de la formación, Javier Pintado, criticó ayer que el equipo de gobierno decidiera sacar adelante la actuación sin informar a la oposición ni pasar el proyecto por comisión informativa. «A pesar de este oscurantismo, lo analizamos a posteriori y hemos detectado diversos errores que pedimos se solucionen», apuntó. «La reforma planteada supone generar nuevos escalones en todos los arcos de entrada por optar por recubrir con piedra los soportales para ganar el desnivel existente en el exterior, además no se han tenido en cuenta sistemas de eficiencia energética, ni se contempla adaptar la ventanilla de información, la zona de trabajo del policía o las zonas de atención al público», enumeró.

El edil aseguró que aunque Somos defiende y apoya la mejora de la accesibilidad, «pedimos que se haga de manera integral teniendo en cuenta no solo eliminar el escalón, si no pensando en las zonas de trabajo del personal municipal»; y añadió que «es incompatible si no se contemplan mesas, zonas de espera con bancos y sobre todo si no se establece una auténtica zona de atención ciudadana que haga que en un solo espacio las personas puedan hacer todos sus trámites, y, por supuesto, la contratación de más personal».

Asimismo, Pintado señaló que «si no se ajusta la obra en marcha, quedará claro que la verdadera intención de PSOE y Foro es tener una fotografía y no mejorar la calidad de la vida de quienes viven en Siero».