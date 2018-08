Siero «valorará» habilitar un terreno para celebrar fiestas

El equipo de gobierno de Siero «valorará» la petición de la Asociación de Vecinos de La Fresneda para acondicionar dos parcelas municipales, que están situadas a la entrada de la urbanización, para convertirlas en un espacio para celebrar las fiestas patronales y todo tipo de eventos multitudinarios. Así lo comentó ayer el concejal de Hacienda y Administración Municipal, Alberto Pajares, a quien desde la asociación ya le habían trasladado la idea de forma verbal. No obstante, la propuesta se presentó el pasado lunes en el Registro general del Ayuntamiento, por lo que no han tenido aún ocasión de analizarla. Cabe recordar que el gobierno de Siero tenía previsto destinar esos terrenos a instalar un nuevo punto limpio, que diera servicio a toda la zona oeste del concejo. Pero la iniciativa fue rechazada de inmediato por los vecinos y el PSOE decidió descartarlo para no buscar enfrentamientos. La alternativa que plantea ahora la asociación obligaría a la explanación de los terrenos y dotarlos de suministro de agua y saneamiento, lo que conllevará la dotación de una partida presupuestaria. La petición llega tras la oposición de los residentes de la Plaza Mayor a que se sigan celebrando allí las fiestas.