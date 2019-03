Siete grupos participarán en las XII Xornaes de Mazcaraes d' Iviernu Miembros de la asociación El Cencerru, ayer con el cartel. / P. NOSTI El sábado protagonizarán un desfile en Valdesoto, donde se representarán dos comedias y habrá una charla y una fiesta, y el domingo irán a la Pola JOSÉ CEZÓN SIERO. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:25

Siete grupos y unos 180 figurantes participarán en las XII Xornaes de Mazcaraes d' Iviernu, que la asociación cultural El Cencerru organiza este fin de semana en Valdesoto y en la Pola, en colaboración con el Ayuntamiento de Siero.

Como novedad estarán los Diablos de Luzón (Guadalajara) y los Toros y Guirrios, de Velilla de la Reina (León). Repiten los Folión y Boteiros, de Viana do Bolo (Ourense), que mantienen un hermanamiento especial con los anfitriones. Y de Asturias vendrán los Mazcaritos d´Uvieu, los Mazcaraos de Rozaes (Villaviciosa) y los Zamarrones de Lena, además de los escolinos de Faes y los Sidros y les Comedies.

El sábado (16.30 horas), habrá un desfile desde el campo de fútbol de Valdesoto hasta el campo de la iglesia, donde se representarán (18 horas) las comedias de este año 'PAZciencia', de Manuel Pergentino Martínez, y 'Nun ye comedia. Non ye non', de José Ramón Oliva. A las 20.30 horas, en el Centro Polivalente, se presentarán las dos máscaras de fuera de Asturias y un documental de Viana do Bolo. Y a las 23 horas habrá una fiesta. Y el domingo (12.30 horas) será el segundo desfile en la Pola desde la plaza cubierta hasta Les Campes. Y hasta el 12 de abril hay una exposición de fotos, de Iván G. Fernández, en el Polivalente.