El sindicato mayoritario de la Policía de Siero pide el aumento de la plantilla Un agente de policía patrullando ayer por la Pola. / IMANOL RIMADA Denuncia que llevan un año negociando «sin conseguir nada» y que tienen catorce efectivos menos que hace once años JOSÉ CEZÓN SIERO. Sábado, 9 marzo 2019, 00:09

«Malestar, desánimo, hartazgo y pesimismo». Es el sentir generalizado en el seno de la plantilla de la Policía Local de Siero ante la falta de avances en las reivindicaciones, que vienen reclamando desde hace tiempo al equipo de gobierno, y que siguen sin materializarse a dos meses de concluir el mandato. Así lo expresó ayer Adrián Díaz, delegado del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (Sipla), que engloba al 75% de la plantilla. «No hemos conseguido nada, ni se nos tiene en cuenta», lamentó.

Díaz afirmó que el principal problema sigue siendo «la falta de personal». La plantilla actual es de 51 trabajadores, cuando hace once años contaba con 65 funcionarios. Desde 2008 hubo ocho plazas amortizadas, dos vacantes y cuatro jubilaciones, que serán dos más durante el presente año. En cambio, en todo el mandato solo hubo dos incorporaciones. «Estamos muy escasos de personal y si el servicio no ha llegado al colapso es por la buena voluntad de los compañeros», aseguró.

Pero aún le parece más preocupante que de esos 51 efectivos «no llegan ni a cuarenta los que realizan servicios de calle». El resto se ocupa de los puestos de nueva creación: administrativos, vigilancia de la Casa Consistorial o atención a las víctimas de violencia de género. «Estamos hablando de cubrir 365 días, a tres turnos, y con dos comisarías», apuntó. Las expectativas de mejora no son muy halagüeñas. Según explicó el delegado, «está aprobada la oferta pública de empleo de 2017, que prevé dos plazas, pero las de 2018 y 2019 están sin convocar y no se pueden sacar las vacantes».

Díaz asegura que, desde hace un año, han intensificado las reuniones con la concejala de Personal, Aurora Cienfuegos, «pero no vemos un esfuerzo por resolver el problema». Con esta situación, el Sipla considera que «no es posible mantener el actual sistema de trabajo, aparte de que es ilegal y así se lo transmitimos». Se refiere a que no transcurren las horas mínimas entre los cambios de turno, «que no llegan ni a ocho horas», aseguró. O que realizan dos semanas consecutivas turnos de noche, «lo que también incumple el convenio municipal». El sindicato reclama «cambiar de manera urgente ese sistema, que está anclado en los años ochenta y no evolucionó nada».

Valoran acudir al juzgado

Ante la falta de progresos en las reuniones con la edil de Personal, el Sipla no descarta recurrir a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo para denunciar estos hechos, pese a que siempre fueron partidarios «de la vía de la negociación».

La plantilla de la Policía Local de Siero dista mucho de las recomendaciones tanto de la Federación Española de Municipios y Provincias como de la UE que, según la población, aconsejarían disponer de 75-80 y 100 agentes, respectivamente.

Otro grave problema es que la actual comisaría de la Pola -que se ocupó en su día de forma provisional- no reúne condiciones para prestar un servicio adecuado. Carece de despachos y las estancias están separadas por biombos, lo que impide un mínimo de privacidad, algo que vulnera todos los protocolos para casos de violencia de género. Los calabozos tampoco reúnen medidas de seguridad «y no se pueden utilizar».

Díaz denuncia también que la calefacción «falla constantemente», que hay goteras que han levantado el suelo de goma, cambiado hace poco, o que la fachada acristalada provoca «mucho frío en invierno y un calor insoportable en verano», lo que obliga a buscar «soluciones provisionales y con cables por el suelo». El delegado lamenta que no haya ni siquiera previsión de construir otra comisaría, cuando en los últimos años se han invertido millones de euros en nuevos equipamientos municipales. «Es una muestra de la consideración que nos tienen», afirmó.

Por último, critica la precariedad de medios materiales: «Los vehículos tienen un desgaste importante, con 200 y 300.000 kilómetros, y cada poco están en el taller». Y la furgoneta de atestados, comprada de segunda mano al Ayuntamiento de Gijón, «ya está casi para el desguace». También denuncia deficiencias informáticas «con caídas constantes en el sistema y escasa velocidad, que dificulta el trabajo».

Según Díaz, la sensación que reina en la plantilla de la Policía Local «es que somos un mal necesario».