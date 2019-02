«La situación de dejadez a la que llegó el colegio fue culpa de todas las partes» Liliana Sánchez, presidenta de la Ampa del colegio de Lugo. / I. R. «Nos damos con un canto en los dientes si en septiembe comenzamos el curso con el polideportivo nuevo» Liliana Sánchez Presidenta de la Ampa del colegio público de Lugo de Llanera MARCOS GUTIÉRREZ Domingo, 24 febrero 2019, 01:14

Liliana Sánchez es, desde hace poco tiempo, presidenta de la Asociación de Madres y Padres del colegio público de Lugo de Llanera. Cree que las ansiadas obras de mejora del polideportivo del centro, ahora sí, estarán listas para el próximo curso. Considera que la situación de dejadez a la que llegó el polideportivo es cuestión de varios años de negligencia, que llegan más atrás de la legislatura que está a punto de concluir.

-¿Cómo se decidió a postularse como presidenta de la Ampa?

-Para el cargo de presidencia siempre buscamos a alguien que esté más disponible para el colegio, pero todos trabajamos y tenemos cosas que hacer. Era cuando me tocaba, y van a ser los dos últimos cursos que esté en la Ampa, ya que lo dejaré cuando mis dos hijos empiecen en el instituto. Trabajamos todos por igual. El cargo es un título, nada más.

RELACIONES «En la anterior dirección del colegio había dejadez; ojalá nos dure mucho este nuevo equipo» PRESIDENCIA DE LA AMPA «En la asociación trabajamos todos por igual. El cargo de presidenta es un título, nada más»FORMACIÓN «Tenemos solicitado un curso sobre prevención de conductas violentas para los niños»

-¿Qué sintieron cuando se anunció el cierre definitivo del polideportivo para su rehabilitación?

-Lo primero es que no me lo creía. Llevábamos tantos años en los que nos decían una cosa y luego se echaba todo para atrás que no nos fiábamos. Salió la obra, la primera empresa presentó una oferta con baja temeraria y no pudo justificar dónde ahorraba costes, por lo que pasó a la siguiente que licitó. Ahora empezará a arrancar de nuevo la maquinaria.

-¿Creen que la obra podrá estar lista para el comienzo del próximo curso?

-Yo espero que sí. Que el curso que empieza lo haga con el polideportivo inaugurado. Escuché alguna fecha anterior, pero no me atrevo ni a decirla ya que esas sí que no las veo factibles, aunque con las elecciones en el horizonte todo es posible. Si quieren trabajar, lo hacen. Pero bueno, ya nos damos con un canto en los dientes si en septiembre comenzamos el curso con polideportivo nuevo.

-¿Cómo y por qué se llegó a esa situación de abandono de las instalaciones deportivas del centro?

-La dejadez a la que llegó fue de todas las partes, empezando por el equipo directivo anterior al que tenemos ahora, que ojalá nos dure muchos años, porque estamos encantados con el. Con la dirección anterior había dejadez con todo. No tenía ningún sentido mantener los urinarios del polideportivo en el estado en el que estaban, tapados con una bolsa de plástico. Si tenías intención de hacer una obra y no hay dinero, por lo menos quítalo y, cuando haya fondos, sustitúyelo. Pensaba que no nos hacían ni caso. Era increíble que en los tiempos en los que estamos estuviese en esas condiciones un baño de un colegio.

-¿Se ha fortalecido la unión en la comunidad educativa después de luchar por el polideportivo?

-Tuvimos la gran suerte de que llegó el nuevo equipo directivo y supimos que éramos todos uno y lo seguimos siendo. El director, Jesús, sabe que cuenta con nosotros para lo que necesite porque, al fin y al cabo, estamos hablando de nuestros hijos y no tenemos nada más importante. Nosotros luchamos por cosas a las que creemos que tienen derecho los guajes. La educación y la sanidad tiene que estar por encima de todo. No puedes presumir de educación y tardar seis años en pintar el colegio de Lugo, porque eso es que no inviertes en ella. El colegio es viejo y lo heredaste, pues lo siento. Pero también te digo que son tan culpables los que están ahora en el gobierno como los que están en la oposición y no sitúan esto como una prioridad.

-¿Cuáles son los objetivos de la Ampa a medio plazo?

-Lo primero es conseguir que empiecen las obras, cuanto primero mejor. Luego nosotros invertimos muchos recursos en formar al alumnado, a los padres e incluso al profesorado. El mes que viene tenemos solicitado un curso sobre prevención de conductas violentas para los niños que van a empezar en el instituto. También vamos a hacer uno, que llevábamos años buscando, sobre defensa personal que se va a impartir en todos los centros de Llanera. Luego también colaboramos con el colegio en todo lo que nos pida.

-¿Cómo marcha la venta de camisetas para recaudar fondos para material del polideportivo?

-Muy bien. La primera semana se encargaron cerca de noventa y ahora habrá otro centenar. Vamos a poner unos puntos de venta en Lugo porque creemos que la gente que no las ha encargado, en cuanto las vea, las va a querer comprar. Es necesario, porque el material estaba en malas condiciones.