«El socavón se agranda cada día»

Los vecinos de la parroquia de El Cuto, muy cercana a Carbayín, en Siero, vuelven a exigir al Principado de Asturias la reparación «inmediata» de un socavón ubicado en la carretera AS-249, a la altura de Les Fontiquines, justo en el límite de los concejos de Siero y Langreo. El desprendimiento se produjo hace un año y cada día que transcurre aumenta su tamaño y el riesgo de desprendimiento.

Los residentes de la zona están preocupados: «La grieta cada día es más grande, tenemos mucho miedo de que un día alguien pase por ahí y que se venga la carretera abajo», comentó Isabel Díaz, que vive a escasos metros del socavón. Además, prosiguió, «es matemático, eso se va a terminar viniendo abajo; lleva casi un año ahí, pero los vecinos tenemos la lucha con los políticos, que son los que, realmente, tienen la capacidad de arreglarlo».

Delfín Rodríguez, otro de los vecinos sierenses que vive en primera persona el problema, se mostró decepcionado porque desde hace casi un año tiene que enfrentarse diariamente al socavón: «Yo no sé cómo pueden pasar con seguridad los camiones y autobuses escolares por ahí, pensábamos que tras las elecciones municipales del pasado abril, el problema se solucionaría, pero, desgraciadamente no ha sido así». «Como suele suceder, vamos tener que esperar a que ocurra algo gordo y alguien se haga daño para que pongan solución a esto, esto no puede seguir así», advirtió.

Para Juan Carlos Miguel Guirado, «la mayoría de la gente que vivimos aquí y en Carbayín hacemos nuestra vida en La Felguera y pasamos por el socavón todos los días». Se mostró hastiado porque cree que el problema va para largo: «Esta obra no se arregla con mil euros y poniendo un poco de hormigón y dos piedras, lo que hay que hacer es atajar la raíz del problema y colocar una escollera». «Si esto fuese la Autovía Minera, el Principado ya hubiese tomado cartas en el asunto, pero como aquí cada vez queda menos gente nos dejan de lado», lamentó.

No es la primera vez que los vecinos tienen que lidiar con este tipo de problemas. Sin ir más lejos, unos meses antes de producirse este incidente tuvo lugar otro derrumbamiento que, por suerte, no afectó al pavimento. Varios vecinos comentaron, el pasado mes de agosto, a este diario, que la primera solución que se aplicó en la carretera fue un «apaño».