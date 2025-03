Solo un 15% de los alumnos acudieron al Celestino Montoto que no dio clase El AMPA presentó doscientas firmas en el consistorio y aseguró que sus hijos no volverán al colegio hasta que se repare el cuadro eléctrico

JUAN VEGA POLA DE SIERO. Viernes, 8 de noviembre 2019, 00:08 | Actualizado 09:38h.

El colegio público Celestino Montoto, de Pola de Siero, no pudo celebrar ayer con normalidad la jornada lectiva tras presentarse, únicamente, un 15% de los quinientos alumnos que conforman el centro. «Hoy tenemos más profesores que alumnos», ironizó el director, Javier García, dos minutos antes de las nueve de la mañana. El motivo del 'cierre' del colegio se produjo tras el incidente del pasado miércoles en el que uno de los cuadros eléctricos sufrió una avería que provocó una fuerte humareda que obligó a desalojar el colegio. Es por eso que la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) organizó ayer una reunión, con la dirección del centro y con el resto de padres de alumnos, en la que se constituyó una plataforma para solicitar las reparaciones necesarias. «Nuestros hijos no volverán al colegio hasta que estén seguros, ya no hay más tiempo, llevamos ocho años dando tiempo», indicó el presidente del AMPA, Esteban Cueto.

Tras conseguir casi doscientas firmas, los representantes del AMPA las presentaron en el Ayuntamiento de Siero y solicitaron el documento pertinente en el que se certifica si el centro educativo ha superado o no la ley de inspección de baja tensión.

Paula Noriega, madre de uno de los alumnos del colegio, trabaja, precisamente, comprobando que los locales de pública concurrencia, como es el caso, cumplan esta revisión que se pasa cada cinco años: «Las autoridades se están pasando la pelota porque, entendemos, que quieren escurrir el bulto, pero estas inspecciones son como la ITV, o las pasas o no, necesitamos saber si se ha pasado para poder dirimir de quién es la responsabilidad». «Tienen de plazo hasta mañana a las diez de la mañana en que volveremos al Ayuntamiento para que nos presenten el documento, sino de aquí nos vamos a los juzgados», aseguró el presidente del AMPA.

El alcalde de Siero, Ángel García, no pudo recibir a los padres de los alumnos porque, según se confirmó desde el gobierno, se encontraba reunido en Oviedo con la directora General de Planificación e Infraestructuras Educativas, Ana Isabel López Isla. Al término del encuentro, el regidor anunció que el Ayuntamiento «acometerá las obras de la instalación eléctrica» iniciando hoy los trámites administrativos. Por su parte, la consejera de Educación, Carmen Suárez aseguró, que están buscando una solución «definitiva». Mientras tanto los alumnos no acudirán al colegio.