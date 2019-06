Sube el nivel entre las voces asturianas Celestino Rozana en el nuevo escenario / FOTOS: IMANOL RIMADA La última eliminatoria antes de la semifinal del IX Concurso de Canción se celebra con nueva decoración en honor a la sidra MÓNICA RIVERO POLA DE SIERO. Lunes, 3 junio 2019, 00:55

La cuarta y última eliminatoria del IX Concurso de Canción Asturiana de Siero, organizado por el Ayuntamiento de Siero y la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición (Afatra), con la colaboración del diario EL COMERCIO y otras entidades, ha sido «una jornada de alto nivel», aseguró el presidente de Afatra, Valentín Fuente.

Destacó, en la modalidad femenina, la avilesina Laura Riesgo, conocida como 'La Xanina', única concursante del día en el premio especial de canción allerana con 'La zagalina'. También fue digna de mención la actuación de María Luisa 'Luisi' Martínez, que interpretó 'La saya colorada' y 'Aquellos bueyes' acompañada a la gaita. Y Águeda Riera, otra de las favoritas, con 'Tienes casa tienes horru' y 'Voy pa Llanes', ambas con gaita.

Entre los hombres, Celestino Rozana (Llanes) cautivó al jurado con 'La mío neña' a capela y 'A to ventana' junto a la gaita. Otro participante de 'repesca' que demostró que lo bueno se hace esperar fue Ricardo Balmori, que escogió 'Cuando oigo sonar la gaita' y 'Vite baxar per el monte'. Corsino Llaneza subió al escenario con unos nervios que no se le notaron al entonar 'Para castañes Tremañes' y 'Siempre sola'. El mierense Javier Toral cantó 'De xunto a Pravia' y 'Aquesos güeyos'.

El escenario en esta ocasión lució diferente en honor a la candidatura de la sidra como Patrimonio. Miguel Ánxel Montenegro, presentador del concurso, invitó a los allí presentes a colaborar con la decoración: «Lo vamos aguapando», dijo.

La próxima jornada será de semifinales, con una canción obligatoria. Los temas serán los mismos de 2018, además de 'A la salida del Sella' y 'Caminito del puerto'. Participarán alrededor de veinticinco seleccionados.