Los talentos de los Domínguez Carazo

Pedro, Ana, Matías y Juanjo comparten exposición en el 'Studiof2.0' de Pola de Siero. Todos ellos tienen también en común los apellidos Domínguez Carazo y se han reunido para despedir, cada uno a su manera, a Pedro, que el año que viene se prejubila y que es el dueño del estudio, en el que los trabajos de ilustración, fotografía, acuarela y belenismo de los cuatro hermanos podrán visitarse -y algunos comprarse- hasta el 13 de enero.

Matías Domínguez, que comenzó con la ahora tradición de las exposiciones navideñas en 'Studiof2.0', colaboró en esta ocasión con catorce acuarelas de todos los tamaños, entre las que se pueden ver paisajes rurales y urbanos de Asturias, Londres o Cornualles. El pintor poleso también incluyó varios bodegones de inspiración otoñal. No tiene lámina favorita, «son como mis hijos», confiesa. Y añade a modo de explicación: «Todos tienen su particularidad y yo solo me meto a hacer cosas que me gustan y con las que disfruto».

La ilustradora Ana Domínguez incluyó ocho de sus ilustraciones, que mezclan acuarela y collage para presentar imágenes de mujeres en un estilo «muy naif y femenino». Las caras de esas mujeres, todas ellas muy dulces y sencillas, se han convertido en la marca de Ana bajo la firma 'Anapola', con la que comenzó en formato digital. Quizás el que más se desmarca de los trabajos de sus hermanos es Juanjo, que pasó del papel a la escultura, especializándose en el belenismo. Su colección personal supera el medio millar de belenes y misterios. En esta exposición Juanjo muestra un portal de la artista italiana Ángela Tripi decorado al detalle.

El propio Pedro Domínguez colgó en la pared del local una colección de treinta instantáneas propias en formato analógico y digital. Las hay tanto a color como en blanco y negro. El artista y empresario destacó que, aunque el estudio de fotografía cerrará sus puertas el próximo año, mantendrá activa la escuela de fotografía y seguirá cuidando a sus «grandes clientes». Los trece premios nacionales y regionales ganados por sus alumnos, hacen que la escuela de Pedro Domínguez se haya vuelto casi un imprescindible para el futuro de este arte en la Pola.