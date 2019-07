«El tema elegido para pintar nos debe pellizcar por dentro» Aurora Cienfuegos, Frutos Casado de Lucas y Ramón Quirós, con la obra. / FOTOS: IMANOL RIMADA El acuarelista y la también artista Ana Sánchez Trujillo explican al público cómo es su proceso creativo El artista segoviano Frutos Casado de Lucas plasma una escena de los Picos de Europa en el 'Carmín acuarela' MÓNICA RIVERO POLA DE SIERO. Domingo, 28 julio 2019, 01:38

El premiado acuarelista segoviano Frutos Casado de Lucas convirtió ayer la Casa de la Cultura de la Pola en un estudio improvisado. Como parte del programa del 'Carmín Acuarela', pintó en directo una escena de los Picos de Europa. «Tenía otros trabajos más preparados, pero el tema que escojamos pintar nos debe pellizcar por dentro», explicó a los más de cincuenta asistentes. «Si no te emociona el tema no vas a emocionar a la gente», prosiguió.

Con varios pinceles, una paleta y un secador de pelo para poder sellar las capas de acuarela sobre la marcha, Casado de Lucas advirtió que no haría lo mismo que en su estudio particular, pero aprovechó las palabras del escultor Chillida para animar al público a innovar: «Para aprender hay que hacer lo que no se sabe», citó. Cuatro colores, varias enseñanzas, algunas risas y menos de una hora después, el acuarelista mostró el resultado de su trabajo junto a la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, y el director de la Fundación de Cultura de Siero, Ramón Quirós. Ambos se mostraron maravillados con la acuarela.

Entre sus trucos recomendó a los principiantes comenzar jugando con los colores complementarios como el azul y el naranja, que él mismo utilizó en su paisaje de los Picos de Europa, y el uso del verde esmeralda para «dar transparencia» a esas mezclas que han adquirido un cariz «turbio».

Por su parte, Ana Sánchez Trujillo descubrió su trabajo a través de una charla en la que trató de manera detallada su proceso creativo, acercando al público a su obra situada en estilo «a la orilla de la abstracción». Finalmente, ambos artistas resolvieron junto a sus conductores, Luis López y Verónica G. Ardura, dudas, dieron consejos y charlaron con los asistentes en un coloquio ameno y cercano.

Durante la presentación, el también acuarelista Luis López aseguró que la obra de Sánchez «es a la acuarela lo que el agua misma». El estilo de Casado de Frutos lo describió como «ese paisaje que te solicita desde mil puntos enloquecedores que él es capaz de abstraer en lo esencial». «El arte abstracto es el mayor de los riesgos, de hecho nació como protesta contra la mentira del alma», afirmó López citando a Gombrich.

La exhibición y tertulias estuvieron acompañadas por una exposición conjunta de ambos acuarelistas y una proyección previa.

'Carmín Acuarela' también ofreció la posibilidad a los más valientes de salir a las calles de la Pola y luchar contra los elementos para crear una lámina que Quirós ya barajó que «podría quedarse en la Fundación» en la presentación del evento.