Tolerancia cero con el machismo

Tolerancia Cero a las Agresiones Machistas. Ese era el lema que rezaba este año la camiseta oficial de la romería de El Carmín y que portaban numerosos asistentes a la cita masiva en los praos de La Sobatiella. La organización del festejo y el Ayuntamiento de Siero visibilizaban así su compromiso por sensibilizar a los participantes en esta celebración multitudinaria acerca de la lacra de la violencia de género y evitar que se produzca cualquier tipo de agresiones amparándose en el ambiente festivo. En el centro de las camisetas, el teléfono de información y asesoramiento a las posibles víctimas 016 servía para remarcar que ninguna de ellas está sola ante esta lacra. El Punto Lila, habilitado en el Puesto de Control y atendido por agentes de la Policía Nacional, especializados en este tipo de delitos, ofrecía in situ el primer lugar al que acudir en caso de que una agresión se produjese en el recinto festivo.

El mensaje transmitido en la camiseta blanca oficial quería igualmente alertar sobre el dudoso sentido del humor, cuando no la evidente agresión verbal, que pudiera contenerse en las leyendas escritas a mano en las prendas de algunos asistentes, como la que el año pasado llevó a que colectivos de mujeres la denunciaran por posible apología de la violencia sexista. En la romería celebrada ayer, el tono de la mayoría de los mensajes que portaban los romeros más jóvenes en sus camisetas o pintadas sobre su propio cuerpo, no parecía sobrepasar esos límites verbales y más bien repetían slóganes habituales en cualquier fiesta de prau: del 'antes muerta que sin sidra' al 'Salimos porque queremos y volvemos como podemos', pasando por quienes aprovechaban para promocionar sus correos electrónicos e incluso algún número de teléfono. 'Tengo el pato lleno de amor' o 'No soy virgen pero hago milagros' marcaban la débil línea roja de un tono predominantemente festivo.