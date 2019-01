Trabajadores de Fasad advierten de que su convenio devaluará el servicio Una parte de la plantilla del centro de Meres se opone a las condiciones que negocia el comité de empresa y no descarta iniciar movilizaciones LYDIA IS SIERO. Sábado, 19 enero 2019, 00:12

Una parte de la plantilla de la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y o Dependencias (Fasad) se opone al convenio propio que desde finales de 2017 negocia el comité de empresa -formado por ocho delegados de CC OO y una de UGT-, al considerar que empeora sus condiciones laborales. Las alarmas saltaron el pasado mes de diciembre. «Nos avisaron de que las vacaciones iban a cambiar y nos encontramos con una pérdida de días», explica un grupo de trabajadores del centro de Meres que quiere dar a conocer la situación al resto de compañeros y a las familias de los usuarios. «Las condiciones laborales van a devaluarse, pero también el servicio, se va a dar un paso atrás», advierten los trabajadores.

Otro de los puntos de desacuerdo es el reparto de tareas y funciones entre el personal que incluiría el nuevo convenio. «En la actualidad, es un servicio externo de enfermería el que se encarga de preparar y dispensar la medicación a los usuarios y ahora pretenden que lo hagamos cuidadores y educadores, no somos personal sanitario, no estamos cualificados y además de incurrir en intrusismo profesional es un riesgo para los usuarios», aseguran. Y añaden que también tendrían que prestar servicios de peluquería y estética y encargarse de las curas, las inyecciones intramusculares, los enemas o los controles de glucosa.

Las guardias son otro de los motivos de disputa. «Quieren imponer de forma obligatoria guardias de veinticuatro horas sin tener en cuenta las situaciones personales, hasta ahora las hacen los cargos directivos personal voluntario», señalan.

Por otro lado, los trabajadores no descartan movilizarse y denuncian el oscurantismo en la negociación. «Hay compañeros de otros centros que no saben lo que está pasando, vemos mala fe», aseguran. Desde hace varios años, Fasad está intentando implantar un convenio propio, pero los comités de empresa anteriores se habían levantado de las mesas de negociación al considerar que no se ofrecían buenas condiciones.