Los trabajadores de Urbaser en Siero suman tres años sin convenio colectivo

El comité de empresa de la adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras reclama mejoras salariales para los 56 empleados

LA POLA SIERO. Miércoles, 14 noviembre 2018

«Se nos agota la paciencia». El comité de empresa de Urbaser, formado por delegados sindicales de UGT, CC OO y USO -este último ausente por motivos personales- compareció ayer en la Pola para hacer pública la falta de avances en la negociación del convenio colectivo de la adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basura municipal de Siero.

José Martínez Lavandera, Samuel González Canal, Eduardo Sánchez Álvarez y Luis Ignacio Canga explicaron que están sin convenio desde hace tres años. «El que teníamos vigente venció el 31 de diciembre de 2015 y desde entonces no tenemos ni subidas ni mejoras salariales», apuntaron. En total son 56 los trabajadores afectados pertenecientes a diferentes categorías profesionales. «La negociación está a día de hoy totalmente paralizada, no estamos de acuerdo con el planteamiento de la empresa porque consideramos que es insuficiente y la asamblea de trabajadores también lo rechaza», apuntaron.

La propuesta de Urbaser pasa por no aplicarles ninguna subida salarial durante los ejercicios de 2016 y 2017, aumentar un 0,5 este año si se firmaba el convenio y otro 0,5 el año que viene. Por su parte, el comité defiende un subida acorde con el IPC «y un poco más» y argumentan que la empresa no puede escudarse en cuestiones económicas. «Nos dicen que con el presupuesto que tienen y lo que ofrece el Ayuntamiento no pueden hacer frente a esos incrementos», criticaron. El contrato con Siero tiene vigencia hasta 2023. «Prestamos un servicio fundamental que está teniendo muchos problemas», advirtieron.

Asimismo, apuntaron que un peón de limpieza cobra unos 800 euros al mes con jornada de lunes a domingo y sin ningún incentivo por festivo. «Esta posición favorece la externalización de servicios públicos porque el ahorro en costes salariales es muy alto», añadieron.

El próximo paso será solicitar una reunión con los grupos municipales. «De momento, la negociación con la empres no está rota, pero si no hay avances, no descartamos iniciar movilizaciones», señalaron.