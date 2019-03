«El trabajo en equipo se tiene que imponer y no solo entre gente del mismo partido» Chus Abad, independiente en la lista del PSOE de Siero. / I. RIMADA «Ni yo mismo me podía imaginar entrar en política, se juntaron una serie de circunstancias; el alcalde fue muy claro, concreto y me dio mucha confianza» Jesús Abad Busto Deportista y número siete del PSOE de Siero JOSÉ CEZÓN POLA DE SIERO. Lunes, 25 marzo 2019, 02:25

Jesús Abad Busto (Gijón, 1965), 'Chus Abad', figura en el séptimo lugar de la lista electoral del PSOE de Siero como independiente. El exfutbolista y multideportista en activo estudió maestro industrial en la Universidad Laboral y un grado de Informática de Gestión, en Ponferrada. Está casado, tiene dos hijas y reside en la Pola desde 1991. Es autónomo de Reales Seguros, un sector en el que trabaja desde 1992.

-¿Por qué decidió dar este paso de entrar en la política?

-Ni yo mismo me lo podía imaginar. Creo que se juntaron una serie de circunstancias y cuando me llamó 'Cepi' (el alcalde, Ángel García) fue muy claro, concreto y me dio mucha confianza. Lo comenté en casa y fue una decisión tomada con Gema (la mujer), y a ver si todo va bien.

-¿No teme que le pueda perjudicar a su profesión?

-Sí, lo valoré y también el tema de la edad que tengo ahora, porque tuve otros 'cortejos' años atrás en los que nunca me decidí a dar el paso.

-¿Qué cree que puede aportar a la política?

-Sobre todo, ilusión. A la política, no es que vaya a aportar nada, porque hoy en día está todo inventado, pero siempre pienso en trabajar por mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

-¿Cuál sería su ideario político?

-Ufff, no me definiría políticamente de ninguna manera. Nunca estuve al día de temas políticos, pero sí veo que, con todo el trabajo que desarrollan los políticos en Siero, siempre se les puede ayudar y tratar de pelear por esas cosas que tú crees que van a mejorar, y siempre lo digo: la calidad de vida. Eso conlleva menos asistencia a los centros de salud, menos polución, más actividad física...algo muy global.

«Admiro a todos los políticos»

-¿Hay algún político que haya admirado especialmente?

-Los admiro a todos, porque hay que tener valor de verdad. Ahora que estamos peleando por ganar las elecciones -yo todavía no soy un político, ni nada, ni incluso estando dentro me llegaré a considerar-, valoro que estén trabajando por la gente de los pueblos, y ya no hablo de la política nacional con tantísimos intereses.

-¿Pero nunca tuvo simpatizó con algún político en concreto?

-No, no podría decirte ningún nombre ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro.

-¿A qué achaca este reclutamiento generalizado de deportistas para la política: desde Pepu Hernández o Ruth Beitia hasta Aida Nuño o usted?

-Hombre, salvando las diferencias, todos ellos fueron algo en el deporte, yo soy un aficionado. No sé, algo pensarán de cara a la imagen que podrían estar dando en los últimos años. La verdad es que el mundo del deporte es muy colaborativo y nunca dependes de ti solo. Yo creo que el trabajo en equipo se tiene que imponer. Y al decir 'en equipo', no me refiero solamente a la gente de un mismo partido, sino entre todos los políticos. La lucha tiene que ser por mejorar y unir para que todo vaya fluyendo casi por lógica.

-Supongo que sabrá que, en la práctica, no es así.

-Sí, estoy empezando a darme cuenta.

-Si el PSOE gana las elecciones y vuelve a gobernar, me imagino que le gustaría llevar la Concejalía de Deportes. ¿O es mucho suponer?

-Es mucho suponer. Lo primero vamos a pelear y trabajar para poder ganarlas. Esto es como un partido, nunca puedes dar nada por hecho. Ahora mismo estamos trabajando en el programa para poder presentarlo a todos los vecinos y hay cosas, de verdad, muy ilusionantes para poder trabajar con ellas con tiempo.

-Como vecino, ¿cuáles son las principales necesidades de Siero?

-Ahora no hablo como vecino, sino como cargo futuro o de mi entrada en la política. Pues todo lo que suponga mejorar: accesibilidad, la gente mayor, el trabajo con los críos, los colegios, que practiquen deporte con más posibilidades... No es nada nuevo, sino formas de gestionarlo. El tema del deporte, que me preguntabas antes si me gustaría la concejalía, está muy relacionado directamente con la salud. La calidad de vida de los vecinos engloba muchas cosas.

-¿Ha seguido la política municipal de Siero?

-No.

-¿Sabía que había ocho partidos?

-Si me los preguntaras, igual no los sabría (risas).

-¿Y algún pronóstico para las próximas elecciones municipales?

-Más que pronóstico, ganamos fijo (risas), pero primero hay que jugar el partido.

-Y sigue desarrollando una actividad multideportiva: maratones, piragüismo...

-Sí, el deporte es algo que espero respetar siempre un tiempo para practicarlo. Y vuelvo a ser reiterativo: la calidad de vida me la da el deporte y el poder estar activo todos los días. Corro con los compañeros del Club Corresiero, que cada vez somos más; hago piragüismo con el Club Kayak Siero, carreras de montaña con el Club Avientu, bicicleta también. Me gusta todo y, como me decía un gran amigo, 'es que tú yes muy facilón, por eso te llamamos todos'.

-¿Cuántos maratones lleva?

-En abril tengo el maratón de Viena y con ese hago diecinueve. Hice las seis 'Majors', que las empiezas sin saber que las vas a correr todas y, al final, vi que me faltaban dos y preparé los viajes para ir a Tokio y Boston.

-¿Su marca personal?

-Tres horas y un minutos. Bajar de dos horas en aficionados, ya dicen que 'ye la hostia'.