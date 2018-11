«Este tripartito no está preparado para llevar las riendas de Llanera» Silverio Argüelles en el parque Ovidio Libardón de Lugo. / I. RIMADA Silverio Argüelles Portavoz municipal del PP en Llanera«Que el concejo no esté desde el minuto uno en las reuniones del área metropolitana muestra que el alcalde no tiene capacidad ni influencia» MARCOS GUTIÉRREZ LLANERA. Miércoles, 21 noviembre 2018, 00:10

Silverio Argüelles no duda en calificar con un rotundo suspenso la actuación del tripartito de Llanera en este mandato. El portavoz municipal popular advierte de que el concejo se está quedando atrás en cuestiones clave como el proyecto de construcción del Área Central Metropolitana.

-¿Cómo valora su partido estos cuatro años en la oposición?

-Partíamos con una ventaja, que es el conocimiento del día a día de los asuntos del municipio después de muchos años en el gobierno. En este mandato, ante la coyuntura de que nos iban a gobernar quienes habían perdido las elecciones, decidimos hacer una oposición responsable y no enfrentarnos a las cosas porque sí. Sabíamos que eso era un error, porque eso es lo que habían hecho el PSOE e IU en los veinte años de gobierno popular en Llanera. Esto a lo único que llevaba era a una desconexión absoluta con la realidad del municipio.

-El tripartito se quedó en minoría por la crisis interna de Somos, ¿ha minado este hecho su capacidad de gestión?

-El PP estuvo en minoría en dos de los cinco mandatos en los que gobernó en Llanera. De hecho, lo hizo en la última, en la que yo era portavoz de gobierno. Conseguimos sacar adelante políticas con claridad y hablando con todos los grupos municipales. Es sorprendente que en el PP no hayamos recibido ni una sola llamada para hablar previamente a la toma de decisiones de asuntos de muchísimo interés para el municipio. Siempre es con la pistola en el pecho, un sí o no. Este tripartito no está preparado para llevar las riendas de Llanera.

-¿Y qué nota da a esas tres formaciones?

-Desde el momento en el que tres grupos políticos tan distintos llegan a un acuerdo de gobierno y tres años después ese acuerdo no se hace público, lo que se demuestra es que hay una desconfianza y una falta de conexión con la realidad. Esos tres grupos municipales merecen un suspenso.

-¿Está Llanera siendo excluida de la construcción del Área Central Metropolitana?

-Que Llanera, desde el minuto uno, no esté en todas las reuniones del área metropolitana demuestra que el alcalde ni tiene capacidad, ni influencia suficiente en Asturias para que el concejo esté donde tiene que estar por méritos propios. Somos el cuarto municipio de Asturias en número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Con los gobiernos del PP Llanera pasó a contar con 2.000 empresas. Estamos hablando de un concejo que cuenta con más trabajadores que vecinos, por lo tanto el área metropolitana afecta a Llanera de una manera clara.

-¿Qué otras cuestiones se han quedado en el tintero en este mandato?

-El plan general. Ha pasado la legislatura y el plan general está como estaba, la ordenanza de comunales no se ha impulsado... Todo esto son cosas que en la campaña del 2015 el alcalde dijo que iba a solucionar.

-¿Qué opina de que Llanera asuma el mantenimiento de la variante de Cayés?

-El Principado de Asturias ejerce una dejación de funciones con los ayuntamientos que es alarmante, pero el señor Gerardo Sanz se ha dedicado a cubrir las espaldas a sus compañeros de partido en diferentes cuestiones. No se puede manipular la realidad con los vecinos de Cayés, que han sufrido durante décadas el problema del tráfico pesado. La misión del Ayuntamiento era contemplar en su plan general esa infraestructura y desde el 2003 lo está. Es una infraestructura nueva y quien debe asumirla es el Principado.

-¿Cómo ve la situación que se ha creado en torno al estado del polideportivo del colegio de Lugo?

-Gerardo Sanz se pone ahora digno con el consejero de Educación, pero qué ha hecho en los tres años anteriores más que seguir el juego a Educación. El otro día en una asamblea pública el director del colegio de Lugo lo dijo, que fue el Ayuntamiento el que se ofreció al Principado para asumir parte del coste de las obras. Lo que pasa en el centro, el Partido Popular se lo manifestó a la consejería año tras año.