«Con un tripartito también se puede gobernar sin sobresaltos» Gerardo Sanz, alcalde de Llanera y candidato a la reelección en las elecciones de mayo.

Gerardo Sanz (Tuernes El Pequeño, 1975) afronta con «fuerza e ilusión» una nueva candidatura a la Alcaldía de Llanera. Todo apunta a que el actual alcalde del municipio no tendrá competidores, al menos en las filas del PSOE. Anuncia que en la lista de nombres que le acompañarán habrá considerables «sorpresas» y juventud en puestos de salida.

-¿Qué le lleva a repetir como candidato?

-Hicimos un camino importante en Llanera durante estos cuatro años, intentando establecer unas bases sólidas para el futuro del municipio. Seguimos con fuerza y ganas de seguir mejorando. Queremos plantear a la ciudadanía un proyecto que se siga construyendo en cuatro años.

-¿Se ve con fuerzas para un nuevo mandato?

-Tengo fuerza e ilusión por seguir trabajando. Aquí llegamos hace cuatro años, después de un gobierno de veinte del Partido Popular y todo era nuevo para nosotros. Un gobierno con tres fuerzas políticas, además. Costó llegar y ver cómo funcionaba el Ayuntamiento, pero ahora ya tenemos esa experiencia y queremos seguir construyendo en la línea de esta legislatura. Cuatro años pasan muy rápido y las administraciones públicas son muy lentas a la hora de llevar a cabo los cambios, con una ley de contratos que nos retrasó y diferentes restricciones presupuestarias.

-¿Habrá una candidatura alternativa a la suya?

-No parece. Como siempre, me gusta ser cuidadoso con los tiempos y respetar el funcionamiento interno del partido. Le ejecutiva hace mes y pico me pidió que me presentase. Les pedí tiempo, porque yo también entiendo que los tiempos los marca el PSOE y esos tiempos dicen que el 3 de marzo tienen que estar todas las candidaturas locales definidas. A mi entender es demasiado temprano, ya que estamos pensando en gobernar en Llanera como si no fuese a concluir esto el 26 de mayo. Por eso lo intenté posponer lo más posible dentro de los límites que nos marca el partido, ya que hay multitud de obras que están arrancando o lo harán pronto.

-¿Qué tal ha sido la comunicación entre Llanera y el gobierno autonómico estos cuatro años?

-Es complicado siempre el diálogo con otra administración pública, ya que cada una se cuida de lo suyo y hay dificultad de coordinación. Con el Principado se ha hecho un trabajo sobre todo de desatascar cuestiones pendientes, tales como la variante de Cayés o la de Posada.

-Ha habido ciertas tiranteces con Educación, ¿verdad?

-Ha habido alguna dificultad, y así hay que reconocerlo. También hay que ponerlo en perspectiva. No estamos satisfechos con la respuesta que se ha dado desde la consejería a los problemas que había, sobre todo en el colegio de Lugo, que ya venían de muy atrás. Así se lo hemos hecho saber al consejero todas las veces que hemos tenido oportunidad y más. Lo que importa también es que las cosas se van encaminando, no con los plazos que queríamos pero va todo en marcha. En ese ámbito lo que hay que resaltar es el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento. Si comparamos con otras legislaturas el empeño ha sido superlativo. En estos cuatro años, el Principado de Asturias ha cubierto la pista polideportiva del colegio de Lugo, el Ayuntamiento ha hecho lo propio con la pista del colegio de Posada y la del colegio de San Cucao. Eran dos obras que no eran competencia municipal, pero era algo bueno para los vecinos y no nos dio ningún problema ejecutarlo por nuestra cuenta. También los laterales de la pista de Lugo los afrontó el Ayuntamiento, al igual que el aparcamiento al lado del colegio de San Cucao.

-¿Cómo marcha la parte de la obra de reforma del polideportivo del colegio de Lugo que depende del Principado?

-La parte del Principado está en proceso de licitación. Va bien y en las próximas semanas estará adjudicada. Se ha estado haciendo mucho en educación, donde se acumulaba mucho retraso de años anteriores. Creo que el balance final es muy positivo.

-Avance algún nombre de la lista de nombres de la candidatura que presentará mañana.

-Hemos formado un equipo de gobierno de tres partidos, pero a la ciudadanía le hemos demostrado que, incluso con un tripartito gobernando, no se han dado sobresaltos. Lo que sí teníamos claro es que quienes formamos este equipo de gobierno teníamos que venir a trabajar por Llanera. Han sido cuatro años que, sin duda, pasan factura, con una implicación total. Yo aquí me he implicado las veinticuatro horas del día y exijo el mismo compromiso a todos los que están conmigo. Especialmente a los de mi partido. Será una lista de hombres y mujeres que sientan el concejo y que tengan la ilusión de trabajar por los vecinos del municipio. Que entiendan los problemas de los vecinos como una obligación a resolver. Los vecinos no entienden de horarios. No podemos dar siempre solución a todos los problemas, pero sí les podemos escuchar. La candidatura va a integrar gente nueva, especialmente en los puestos de salida. Habrá gente joven, pero con compromiso en el municipio.

-¿Qué objetivos tiene para los comicios de mayo?

-Seguir trabajando y transformando Llanera, pero para ello necesitamos gobernar. Los retos que tenemos para la próxima legislatura son, en primer lugar, el saneamiento de la zona rural. También está la sostenibilidad y tenemos que seguir dándole valor a la Llanera del empleo, de los polígonos industriales y el Parque Tecnológico. En los últimos años nos hemos colocado como el cuarto concejo en puestos de trabajo de toda Asturias. Hay que aprovechar esos puestos de trabajo que se generan para que los desempleados de Llanera sean los primeros en cubrirlos. La agencia de colocación de Llanera esta legislatura ha sido un revulsivo que nos ha permitido ponernos en contacto con las empresas y, a partir de ahí, contactar con desempleados que cumpliesen con los perfiles que pedían las compañías.

-¿Y en materia de asistencia?

-Hemos elevado esa inversión en servicios sociales. Los presupuestos municipales han aumentado estas partidas estos cuatro años, especialmente en ayuda a domicilio.

-¿Es factible aumentar la plantilla de Policía Local de Llanera?

-Seguiremos trabajando en el ámbito de la seguridad, una cuestión que encontramos muy descuidada cuando llegamos al Ayuntamiento. Llanera venía de una plantilla con cinco policías locales, sin posibilidad de aumentarla por las restricciones que impone el gobierno central. Hemos revuelto Roma con Santiago para poder llegar a una plantilla estable de siete agentes. Para la próxima legislatura, si podemos, incrementaremos el número.