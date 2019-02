«La ubicación de las fiestas de La Fresneda es la más coherente y aceptada» Óscar Llamas, presidente vecinal de La Fresneda. / IMANOL RIMADA «En La Fresneda no puede faltar esa senda peatonal de kilómetro y medio que nos comunique con Lugones de una manera segura»Óscar Llamas Presidente de la Asociación de Vecinos de La Fresneda MARCOS GUTIÉRREZ Sábado, 16 febrero 2019, 00:19

Óscar Llamas preside la asociación vecinal de La Fresneda. Pese a que asume la responsabilidad gustoso, si siente una cierta tristeza ante la escasa implicación de los vecinos de la urbanización en su gestión. Considera que, entre otros proyectos, el instituto es la clave del crecimiento futuro de la zona.

-¿Cómo se siente tras la última asamblea de la asociación de vecinos?

-Triste, porque somos a día de hoy 530 socios y solo aparecieron en la asamblea dos, uno y un consorte.

-¿Las críticas que reciben van referidas a algún aspecto concreto de su gestión?

-Sobre todo al tema de las fiestas. Estamos hablando de una urbanización en el centro de Asturias, con casi 6.000 habitantes y conectada con todo. Si haces unas fiestas medianamente decentes, como creo que son las que estamos haciendo, no solamente acoges a tus vecinos, sino que también viene gente de fuera. Son cuatro días en la calle de conciertos y hacemos actividades de todo tipo, orientadas a todas las edades. Las fiestas para una localidad son de las cosas más importantes que hay. Aquí para cierta gente parece que es lo contrario.

-¿Produce desgaste esa exposición y escrutinio vecinal en una comunidad tan cercana como La Fresneda?

-Da rabia, porque trabajamos bastante por ello para que luego te vengan a criticar, más cuando somos pocos los que tiramos del carro. También nos han dicho que éramos poco visibles y nos cuestionaban que, aparte de las fiestas, qué era lo que hacíamos.

-¿Qué otras labores menos visibles desarrolla la asociación vecinal?

-Es un no parar. Te llaman vecinos desde porque no pueden ver la televisión por la antena hasta por la iluminación, otro que tiene ratas, otro que no sabe cuándo tirar los enseres. Es una cosa continua. Con los poquitos que somos podemos darnos con un canto en los dientes de que tenemos unas fiestas decentes cinco veces al año, tales como la cabalgata de Reyes, amagüestu, Halloween, fiestas del Corpus y Carnaval. Creo que son bastante buenas, sobre todo porque el seguimiento es masivo.

-¿Es buena la sintonía con el equipo de gobierno de Siero?

-Gracias a Dios hay un contacto directo diario con el Ayuntamiento gracias a los concejales, sobre todo los que viven en La Fresneda, por lo que tenemos una ayuda para lo que necesitemos o, por lo menos, para llegar al Ayuntamiento con una cierta facilidad.

-¿Qué se puede hacer para lograr una mayor implicación vecinal con la gestión de la asociación?

-Nosotros constantemente pedimos a la gente que se sume a la directiva. Los que estamos en la directiva nos llevamos bien. Lógicamente ha habido distintas ideas y gente que se cansó.

-¿Hay ubicación alternativa para las fiestas de la urbanización?

-Tenemos solicitada la parcela donde se encuentra el skate park, pero aún no nos ha dado respuesta el ayuntamiento y entre que se logra y no la opción de hacer las fiestas donde las estamos haciendo es la más coherente y la que ha tenido más aceptación.

-¿Cuáles son sus objetivos de cara a este año?

-Estar un poco encima de las cosas que interesan a la vecindad. En lo referente al tema del instituto, la zona para eventos o la senda peatonal cada poco hablo con el Ayuntamiento. Es una labor en la sombra que nadie la ve.

-¿Cuáles son las necesidades más acuciantes de La Fresneda a día de hoy?

-Siendo una población tan grande como somos no puede faltar esa comunicación de kilómetro y medio con Lugones de manera segura. Pero esto ya lleva mascándose mucho tiempo, sobre todo cada vez que se acercan las elecciones. Luego al final ves que nadie lleva a cabo el tema. Confluyen una serie de administraciones que es complejo solapar unas con otras, tales como Carreteras, Ayuntamiento,... luego, a priori, este mes empiezan las obras del instituto. Ya está todo sobre escrito, pero yo quiero ver a las excavadoras pegando la primera palada allí o colocando la primera piedra. Es algo muy importante para crecer como urbanización.

-¿Por qué es tan importante el instituto para el futuro de la población?

-Porque algo que echa atrás a muchas familias es la falta de continuidad de los críos en la enseñanza obligatoria.

-¿Se aclarará el problema del transporte público?

-Ahora mismo estamos con la inquietud de las noticias que surgen sobre la empresa que tiene la concesión. Sabemos que hubo una problemática y esperamos que se solucione a la mayor brevedad y que esa línea se mantenga, bien con Hortal o con otra empresa, pero con un buen servicio.

-¿Tienen otras propuestas en este ámbito?

-Planteamos el tema de un servicio a Intu, porque a día de hoy es el mayor centro comercial y de ocio de Asturias. El poder acercarnos ahí seguramente sería importante. Se está barajando el servicio entre La Fresneda, Lugones, Viella y el centro comercial.

-¿Seguirá ganando población La Fresneda en los próximos años?

-La urbanización está geográficamente ubicada de manera inmejorable. Si tienes una buena red de transporte, centros educativos y servicios, a la localidad no le queda otra que crecer. Y eso es lo que deseamos ya que, cuanto más crezcamos más cosas tendremos.