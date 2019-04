«Somos el único tripartito que dio buenos resultados» Aitor García, regidor de Bimenes. / PABLO NOSTI Aitor García Alcalde de BimenesOrgulloso de ser «el alcalde cañero que coge la fesoria» cree que la mejor campaña es seguir trabajando como «estos cuatro años» MÓNICA RIVERO OVIEDO. Lunes, 8 abril 2019, 01:25

Único alcalde en el Principado del Partido Asturianista, PAS, Aitor García comparte el gobierno de Bimenes con XenteYerbato y PSOE, un triángulo político que ha saneado las cuentas de la localidad. Asegura que está siendo la experiencia más vertiginosa de su vida.

-A punto de terminar el mandato, haga balance.

-Todo mucho más difícil de lo que te imagines. Hicimos el programa sabiendo que nos íbamos a encontrar con la sentencia de la piscina famosa. No sabíamos si íbamos a poder e íbamos para casa angustiadísimos, pero fue mucho más satisfactorio de lo imaginado. Calculamos en torno a setecientos y pico mil euros de deuda, liquidamos el ochenta y pico por ciento sin subir ni un impuesto y conseguimos 104.000 euros de inversión en este año. Pero costó. Y lo sigo diciendo y lo diré siempre: los grandes sufridores han sido mi padre y mi madre que no me querían ni ver aquí, con ellos son con los únicos con los que estaré en deuda.

-¿Qué diferencias hay entre el Bimenes que encontró al actual?

-Colocamos a Bimenes en el lugar que le correspondía hace mucho tiempo y recuperamos la estabilidad económica. La gente vuelve a tener ganes de hacer coses. Fue un cambio muy grande. Pagamos la deuda con la Mancomunidad de la Sidra y quizás en un añu saldemos toda la deuda de la piscina, a cero. Estamos cerrando los ejercicios con superávits y ejecutando el 98% del presupuesto, ojo, que no es que haya remanente porque no lo gastemos. La realidad que percibes desde fuera no es la misma que la que ves aquí dentro.

-Tanto pelear con la deuda, ¿se ha quedado algún proyecto en el cajón por falta de presupuesto?

-Un montón, porque la administración ralentiza. Tenemos un montón de cosas que lamentablemente tenemos que retrasar.

-¿Ha habido sintonía dentro del tripartito?

-Hasta el último día. (Muestra las fotos de la pared) Mira, no sabes quién ye de cada partido. Pensaban que no llegábamos a final del verano, que nos íbamos a enzarzar... aquí solo hubo ganes de trabayar y de sacar coses adelante. Es gente que sabe que lo primero ye el pueblo, el pueblo y el pueblo. Aquí dimos ejemplo. Debemos de ser el único tripartito en toda Asturias que empezamos, acabamos y dimos buenos resultados.

-Ahora toca precampaña.

-Lo que nos queda vamos a tratar de hacer y de apurar hasta el último día, porque nosotros no vamos a perder el tiempo con campañas hasta los quince días. Nuestra mejor campaña es trabayar como llevamos haciendo cuatro años. No la necesitamos. Ahora salen como rates. Los chigres y les tiendes llevan ahí esos cuatro años.

-En algunos círculos ha adquirido fama de no tener pelos en la lengua, incluso de ser polémico

-Fui la sensación. O fuimos la sensación, porque yo soy la cara visible, pero no polémico. Me mola el barullo, pero no me describiría así. Yo digo les coses como pienso. A la gente le moló el alcalde cañero y que coge la fesoria y trabaya.

-¿Los ciudadanos están malacostumbrados a una política y a unos gobernantes demasiado taimados?

-Claro, estás acostumbrado a abrir esa puerta, a pedir audiencia, a que haya una ranciedad oliendo a naftalina con corbata... y a que trafiquen y caciquen todo lo que puedan. Y eso no entra dentro de lo que concebimos nosotros como hacer política. En política ni todo vale ni todos valen. Puedes ser un buen paisano y ser un político nefasto, porque a lo mejor eres buena gente pero no se te da. Pero lo que no va a pasar nunca es que si eres mala persona seas buen alcalde o alcaldesa.