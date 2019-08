La Unión Rural de Siero amenaza con movilizaciones a partir del 15 de septiembre Representantes de la Unión Rural de Siero. / PABLO NOSTI JUAN VEGA CARBAYÍN BAJO. Viernes, 30 agosto 2019, 00:47

La Unión Rural de Siero ha llegado a su límite. Dan de plazo hasta el 15 de septiembre para que se empiecen a ejecutar sus demandas o aseguran que «comenzarán» con movilizaciones y a aplicar «medidas contundentes». El presidente de la asociación de vecinos de La Malpica, de Carbayín, afirmó, en nombre del resto de asistentes a la reunión celebrada ayer, que es «el Ayuntamiento de Siero el que les está obligando a tomar este tipo de medidas radicales». «Cortaremos carreteras o nos encerraremos, porque parece que los políticos no entienden otra cosa», añadió.

Entre sus principales demandas, destaca la exigencia al Ayuntamiento de Siero de nombrar un concejal «exclusivo» para el área de Zona Rural. «El que hay ahora solo descarga el trabajo del del área de Obras», comentó María del Carmen García, ex alcaldesa de la parroquia de San Juan de El Cuto. También consideran que existe una «deficiencia» generalizada en el consistorio en temas de criterio, planificación, compromiso y el cumplimiento de las promesas electorales. «Si no lo hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros, no vamos a consentir más desprecio a los vecinos de los pueblos, no nos vale que estén de vacaciones», aseveró.

Entre las demandas que exigen al consistorio sierense destacan: la mejora del estado de los ríos y de los riachuelos del concejo ya que consideran que existe «una falta de limpieza sistemática de los accesos y cauces, que deja desprotegido el sistema ribereño». Además, reivindican una limpieza «urgente» de los bosques que, según ellos, corren el riesgo de sufrir incendios forestales debido a «la pérdida del aprovechamiento tradicional, que era una herramienta preventiva.

Sobre la oposición en el ayuntamiento, piensan que «no están realizando su trabajo» ya que consideran que las actitudes que les han «demostrado», por el momento, «no» están exigiendo que se cumplan las promesas programáticas establecidas para las elecciones municipales que tuvieron lugar el pasado mayo.

La Unión Rural de Siero reclama actuación «inmediata» y sino, advierte, las consecuencias serán «imprevisibles».