«No vamos a tolerar que el PSOE falte al respeto a las parroquias rurales» Vecinos de la parroquia de Argüelles, durante la reunión celebrada en las escuelas. / PABLO NOSTI Vecinos de Argüelles acuerdan en una reunión extraordinaria presentar reclamaciones por vía administrativa y no descartan movilizaciones L. I. A. ARGÜELLES (SIERO). Martes, 13 noviembre 2018, 00:29

Los vecinos de Argüelles están en pie de guerra con el equipo de gobierno. «Indignados» por la falta de atención que, aseguran, sufre la zona rural en la presente legislatura, ahora suman lo que consideran «una desfachatez» del alcalde, Ángel García, que en sus últimas declaraciones apeló a la solidaridad de los habitantes de los núcleos urbanos y señaló que son «quienes más contribuyen con el Impuesto de Bienes Inmuebles a las inversiones en la zona rural».

Por ello, celebraron ayer una reunión vecinal de carácter extraordinario, a la que asistieron más de cincuenta personas y en la que acordaron presentar quejas y reclamaciones por vía administrativa. Además, no descartaron el inicio de movilizaciones tanto de forma particular como uniéndose a otros colectivos vecinales.

El malestar fue palpable desde el inicio del encuentro. «No vamos a tolerar faltas de respeto por parte del PSOE ni a nosotros ni a las parroquias rurales», aseguraron tras conocer que la presidenta de la asociación de vecinos y también alcaldesa de barrio, Loli Prendes, recibió este fin de semana un mensaje de un miembro de la Ejecutiva de la FSA en el que le aconsejaba «no acaparar tanto protagonismo».

El apoyo vecinal fue unánime. «Es el colmo, que nadie se olvide de que es nuestra representante, que ha sido elegida democráticamente y que está completamente legitimada para reivindicar lo que consideremos oportuno», defendieron.

Asimismo, incidieron en los problemas de mantenimiento que padece la parroquia, fundamentalmente en materia de viales y de alumbrado. «Se inundan los caminos y las viviendas porque las cunetas están sin limpiar, se les llena la boca con las inversiones en saneamiento, pero es que lo que pedimos no tiene nada que ver con eso es poder acceder a nuestras a casas con seguridad y esa es una labor mínima de conservación que no se está haciendo», apuntaron.

Una de las más participativas fue Regina Suárez, que consideró «una falta de respeto que se priorice a las mascotas sobre la seguridad de los vecinos de la zona rural» y puso como ejemplo la inversión prevista en La Fresneda para cerrar el parque canino. «Es una desfachatez decir que no se recauda suficiente IBI en las parroquias rurales, el gobierno no puede basarse en el caciquismo, debe velar por el bien general; en política no se hace caridad, se gobierna de forma equitativa», añadió.

Apoyo de La Malpica

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Vecinos La Malpica, Víctor Fernández, mostró su apoyo a los alcaldes de barrio y tildó de «irresponsable» al regidor. «Intenta desviar la falta de atención de sus obligaciones enfrentando a los vecinos y faltando al respeto a la zona rural con mentiras y amenazas», aseguró. Asimismo, el colectivo de Carbayín reivindicó la creación de una cuadrilla permanente de trabajadores municipales que se encarguen del mantenimiento de los caminos en las parroquias.