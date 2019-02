Una vecina de la Pola denuncia al Ayuntamiento tras sufrir una caída que la dejó sin trabajo Javier Pintado y Mari Mateos, en la zona de la calle Ería del Hospital donde se produjo la caída. / NOSTI El portavoz de Somos critica la falta de mantenimiento y señala que «por no hacer una mínima inversión, la han dejado en la ruina total» LYDIA IS Viernes, 15 febrero 2019, 00:11

Mari Mateos es vecina de la Pola y trabaja por horas como limpiadora. El pasado miércoles volvía a casa después de la jornada laboral cuando a la altura del número 15 de la calle Ería del Hospital sufrió una caída, debido al mal estado de la acera, que le provocó la fractura de la muñeca de la mano derecha. Ayer, con el brazo escayolado hasta el codo, anunció que denunciará al Ayuntamiento. «Me han dejado sin nada, no puedo trabajar, por lo que estoy sin ingresos», explicó. Y añadió que sufre una lesión anterior en el túnel carpiano de la otra mano. «No me operé porque no puedo permitirme quedarme de baja y ahora tengo para dos meses como mínimo», apuntó.

Mateos cuenta con el apoyo del portavoz de Somos, Javier Pintado, que lamentó «la dejadez» del equipo de gobierno y señaló que «por no hacer una mínima inversión para solucionar el problema, la han dejado en la ruina total». El edil también criticó que «el Ayuntamiento está rechazando este tipo de denuncias que son por negligencias claras de la administración y obligando a las personas a acudir al juzgado; el dinero que se gasta en juicios, deberían gastarlo en arreglar las calles».