Un vecino de la Pola denuncia que una farmacia no le auxilió durante una crisis de asma M. G. LA POLA. Miércoles, 15 agosto 2018, 00:36

Valerio Millán, vecino de la Pola, denunció que el jueves de la semana pasada una farmacia que estaba de guardia en el centro de la localidad se negó a proporcionarle un ventolín cuando estaba sufriendo una crisis asmática. «Hace unos días sufrí un ataque de asma mientras paseaba a mi perra, sobre las siete y media de la mañana, antes de ir a trabajar como hago cada día», explicó a este diario. «Llevaba mi inhalador de rescate para crisis asmáticas e hice uso de él en cuanto empecé a encontrarme mal, con tal mala suerte de que solo me quedaba una dosis. Una sola dosis es insuficiente ante una exacerbación de esas características», relató.

Según su versión de los hechos, al llegar a la farmacia «no podía casi hablar por el ataque, con fuertes pitos... en la farmacia me dijeron que sin dinero no me daban el Ventolín». Fuentes de la farmacia explicaron a este diario que el afectado «no trajo dinero ni receta» y que, además, la farmacéutica de guardia no apreció que en ese momento estuviera teniendo una crisis asmática. «Si hubiéramos notado algo se hubiera llamado al 112», recalcaron e insistieron en el hecho de que los inhaladores no se pueden vender sin receta.