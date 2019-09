Vecinos de Carbayín y Valdesoto protestan por la marcha de su cura JUAN VEGA SIERO. Lunes, 2 septiembre 2019, 00:48

En dos días, el párroco de Valdesoto y de Carbayín, Luis López, abandonará el concejo de Siero, tras un año, para poner rumbo a Pravia. Fue el propio sacerdote el que pidió el cambio de parroquia en el mes de marzo alegando cuestiones personales. Una vez conocida la noticia, sus feligreses se volcaron con él y aseguran que «fue él mismo quien retrocedió, pero que ya no le dejaron volver atrás».

Patricia Ovín, vecina de la zona, representa a un amplio grupo de feligreses de las parroquias de Carbayín y Valdesoto y aseguró que a pesar de que López lleva poco tiempo «desde el primer momento» simpatizó mucho con los más pequeños y con las personas adultas de las parroquias donde pronuncia la homilía. «Tira mucho por la iglesia rural», matizó. Su implicación con los más pequeños no quedó sin respuesta por parte de los vecinos ya que tuvo el privilegio de encabezar el primero de los vehículos en el LVIII Concurso Provincial de carrozas con motivo de la celebración de San Félix el pasado mes de agosto. «Los niños tienen un disgusto enorme, porque no quieren que se vaya su sacerdote, uno decía que no volvería a misa si se iba», añadió la representante de los feligreses, que tienen dos días para conseguir que su párroco se quede.