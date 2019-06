Los vecinos de Cayés insisten en que «se cumplan los plazos de la variante» JUAN VEGA LLANERA. Martes, 4 junio 2019, 00:12

El proyecto de la variante de Cayés es una histórica demanda en el concejo de Llanera desde hace más de 30 años. Durante los últimos meses, sin embargo, ha habido avances y solo falta la redacción del mismo y la consignación presupuestaria.

Entre entre los vecinos, el Ayuntamiento de Llanera y la Consejería de Infraestructuras se decidió que se llevaría a cabo la opción número tres, entre las alternativas planteadas. Es decir, la variante discurrirá paralela al río Nora en la carretera que une la AS-17 con el concejo de Oviedo. Su objetivo es reducir el tráfico pesado de camiones que se dirigen a las industrias extractivas situadas en la falda del Monte Naranco. El presidente de la asociación de vecinos de Cayés, Luis Alvarez, aseguró que «por el medio del pueblo pasan más de 400 camiones diarios por una carretera que no reúne las condiciones» y que «somos los vecinos los que nos tenemos que enfrentar a una vía sin arcenes, con una longitud de menos de seis metros en muchos puntos», lo que produce «un tráfico vial insoportable que afecta a la seguridad de los usuarios de la carretera y unos impactos ecológicos y acústicos brutales en la zona». «Son muchos años esperando y no tenemos que soportar una servidumbre que no nos corresponde ya que las canteras están en el concejo de Oviedo», sentenció.

Por tanto, el presidente de la asociación espera que «esta sea la legislatura de consolidación de las obras que tienen un plazo de ejecución con fecha límite en el año 2020 y esperamos que se cumpla». Además, añadió, «la variante es un proyecto de voluntad política y, por eso, esperamos que tras la constitución del nuevo gobierno autonómico se le dé el impulso definitivo para redactar el proyecto e incluirlo en los presupuestos».