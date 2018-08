Los vecinos de Ceceda piden un nuevo párroco al Arzobispado José Manuel Fonseca, delante de la iglesia de Ceceda. / I. RIMADA La marcha del hasta ahora sacerdote, Diego Riesco, por problemas de salud, ha reducido de forma drástica las misas en la iglesia de San Miguel LYDIA IS CECEDA (NAVA). Jueves, 16 agosto 2018, 00:28

Después de cuarenta años de servicio ininterrumpido en la zona, los vecinos de Ceceda, en Nava, han tenido que despedirse de su párroco, Diego Riesco. Los problemas de salud del sacerdote, de 87 años, lo obligaron hace unos días a retirarse de forma definitiva a la Casa Sacerdotal de Oviedo y en la parroquia aseguran sentirse «huérfanos».

No solo por el vacío personal que ha dejado el cura, ya que era una persona muy querida e involucrada en la vida del pueblo, si no también porque desde su marcha las misas han pasado de siete a una a la semana. De hecho, la de ayer a las doce del mediodía no se celebró, lo que cogió a más de uno despistado. «Ahora es el párroco de Nava, Eduardo Solís, el que tiene que encargarse de los oficios y es mucha carga de trabajo para una persona sola, así que viene cuando puede, una vez a la semana», señala José Manuel Fonseca, uno de los feligreses.

La iglesia de San Miguel de Ceceda es la cabeza de la parroquia, pero de ella dependen otros ocho templos; La Cuesta, Sienra, Frenadiello, La Faya, Carancos, La Sierra, La Vega y La Cueva. Además, Riesco era también párroco de Tresali y Cuenya y ayudaba en la iglesia de San Bartolomé de Nava. «El Arzobispado de Oviedo tiene que enviarnos a otro párroco, no puede dejar que estos pueblos sean zonas fantasma religiosamente hablando, además, hay un colegio y una residencia, lo que implica que hay niños y mayores a los que atender», defiende Fonseca, que en nombre del resto de feligreses pide un nuevo sacerdote para la zona. «Confiamos en que el arzobispo atienda nuestra solicitud, no puede dejarnos sin párroco», insiste.

Otra de las razones que esgrimen los vecinos es que en época estival Ceceda multiplica de forma considerable su población. «Es una parroquia que siempre ha colaborado mucho y ha defendido su iglesia, hace unos años se reunieron 90.000 euros para una rehabilitación que en total ascendió a los 140.000 euros.