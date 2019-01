Vecinos de La Fresneda piden a Siero medios para eliminar el plumero Vecinos de La Fresneda eliminan el plumero. / E. C. Los promotores de la sestaferia que salen cada semana a eliminar la planta invasora esperan que el año que viene la zona esté libre de ella MARCOS GUTIÉRREZ LA FRESNEDA. Martes, 8 enero 2019, 00:04

Los vecinos responsables de la sestaferia de La Fresneda que se encarga de eliminar, cada sábado, el plumero de la Pampa de La Fresneda espera que el año que viene la urbanización pueda ser una zona libre de esta planta invasora. No obstante piden ayuda al ayuntamiento de siero en forma de equipos mecanizados para desarrollar su labor altruista.

José María Rozada, vecino de la Fresneda y uno de los principales promotores de la sestaferia explicó que ya se ha pasado «la primera fase de quitar el plumero, que era lo que diseminaba las semillas, lo que supuso la labor relativamente fácil». Añadió que luego se procedió a la eliminación de las «plantas más jóvenes».

Desde hace unos meses «cuatro o cinco personas, todos los sábados a las diez y media estamos saliendo una media de dos horas. Llevamos 20 sabados, unas160 horas en total». «Estamos muy contentos, proque vamos ganando y es muy eficaz el asunto. El año que viene en el entorno de La Fresneda no va a haber un solo plumero activo; habrá planta en algunos casos, pero vamos ganando. Es un ejemplo para otros pueblos, en el sentido de que cualquiera que se proponga que no crezca el plumero en el entorno de su zona lo puede conseguir», comentó este vecino de la urbanización.

El promotor de este proyecto de erradicación del plumero de la Pampa comentó que, «a pesar de que se difunda la idea errónea de que este tipo de plantas siempre vuelven a salir, no es cierto. Hay que ser persistente en ello y es una labor continuada». No obstante destacó que «es una labor gratificante, porque la sestaferia se ha convertido ya en un grupo de gente que nos conocemos y salimos todos los días».

No obstante, Rozada indicó que este grupo de vecinos está pensando «hacer otra convocatoria, en cualquier momento, antes de primavera, a través de la Asociación de Vecinos de La Fresneda, porque no queremos tener una entidad ni nada parecido. A ver si se une más gente a nosotros». En esta línea no dudó en insistir «en que el Ayuntamiento de Siero podía poner medios mecanizados para ayudarnos. Eso nos ayudaría muchísimo. Si no, seguiremos igual nosotros». Y es que, de momento, la ayuda municipal para este grupo de vecinos que elimina el plumero de la Pampa de manera altruísta ha consistido en aportar «guantes y bolsas que nos proporcionan».