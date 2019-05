Vecinos de Granda piden soluciones ante la polémica por el lugar de la sede de Amazon Solicitan al Ayuntamiento « que haga la delimitación de las parroquias para que esta situación no vuelva a repetirse» JUAN VEGA SIERO. Domingo, 19 mayo 2019, 01:15

La polémica entre asociaciones vecinales del concejo de Siero vuelve a reavivarse después de hacerse público, a través del BOPA, en febrero que el centro logístico que la que la multinacional Amazon está construyendo se localizaba en el polígono de Granda.

Ante este hecho los vecinos de Meres, Fonciello y San Juan del Obispo mostraron su rechazo a que en los documentos oficiales figure que la instalación de Amazon se ubique en la parroquia de Granda y no en la de Meres. Se concentraron casi un centenar de personas frente al solar portando pancartas de 'Meres existe', 'Amazon no está en Meres', 'Esto no ye Granda, ye Meres' o 'Ni en Brasil, ni en Granda: está en Meres'.

Ahora es el turno de los vecinos de Granda, que en primer lugar exigen una disculpa a la asociación vecinal de Meres, ya que consideran que «nuestra parroquia se ha visto inmiscuida en este conflicto sin comerlo ni beberlo». Sin embargo, el presidente de la asociación de vecinos de Granda, Valeriano León, aseguró que en la consulta que realizaron en el Catastro la localización, sigue siendo Granda y se preguntan «¿a quién tenemos que hacer caso en este conflicto?» y «¿qué es lo que determina que la parcela está en Meres y no en Granda o en Argüelles?».

Además, prosiguió, «pedimos a la Corporación municipal que incluya en sus presupuestos la delimitación de las parroquias para que esta situación no vuelva a repetirse», ya que «los habitantes de Granda no queremos entrar en conflicto con nuestros vecinos».

Valeriano aprovechó para denunciar la «grave situación medioambiental que vivimos en Granda y en las zonas limítrofes por las quemas incontroladas que están perjudicando seriamente a niños y a personas aquejadas por patologías respiratorias».