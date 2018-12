Vecinos de Lugones piden habilitar más plazas libres de aparcamiento Coches aparcados en la calle Antonio Machado en Lugones. / IMANOL RIMADA Comerciantes, hosteleros y asociaciones creen que mejorar el transporte a los polígonos es otra de las necesidades urgentes de cara al próximo año MARCOS GUTIÉRREZ LUGONES. Jueves, 20 diciembre 2018, 00:18

Creación de más plazas libres de aparcamiento, mejora de las existentes y habilitación de medios de transporte públicos a los polígonos y centros comerciales. Estas son las necesidades que los vecinos, comerciantes y colectivos de Lugones creen más urgentes para la localidad de cara al año que está a punto de comenzar. A ellas se unen mejoras en los servicios de limpieza y la eliminación de barreras arquitectónicas en ciertas zonas clave.

Dani Cabal, de la plataforma Lugones en Pie, destacó la necesidad de «un lugar cubierto para todo tipo de eventos, algo que dinamizaría Lugones». Otra de las cuestiones a abordar de cara al año que viene, en su opinión, es «un plan integral con inversión real y a largo plazo en La Cebera» y que también se recupere, proteja y catalogue el patrimonio histórico de la localidad. «Por último pedimos medidas serias y efectivas contra el grave problema de contaminación», concluyó.

Rosa Vázquez, secretaria de la Asociación de Servicios y Comercio de la localidad aseveró que la medida más apremiante es la supresión de «barreras arquitectónicas en pasos de peatones, así como en la estación de tren, donde las personas con sillas de ruedas no pueden subir a los vagones». Añadió «más zonas de aparcamientos bien adecentados», así como «una mejor limpieza, muy especialmente en los contenedores».

El empresario Jorge Sandoval, propietario del monasterio de El Cuetu, consideró ineludible «que se mejore el transporte con el centro comercial de Paredes y los polígonos». También estimó de interés para la localidad que, de cara a 2019, «se potencien eventos de todo tipo». Mohcine Hadi El Atik, empresario y presidente de la Comunidad Musulmana de la localidad, puso el acento en la mejora de los equipamientos para aparcar de la población. «Si fuera posible sería necesario arreglar el aparcamiento entre las avenidas de Oviedo y José Tartiere, porqué está fatal», resaltó.

Por su parte, Pablo Ladra, vecino de la localidad, destacó que «en la zona de la peatonal hay mucha actividad y otras están más abandonadas». Por otra parte, aseguró que «no se cumple la normativa de terrazas». Florentino García Rabanal estimó necesario que el año que viene se actúe de manera integral en la avenida de Oviedo, «sobre todo en el firme de las aceras». También coincidió en la necesidad de adecentar «el aparcamiento público entre la avenida de Oviedo y José Tartiere». Carmen Lombraña alertó de la necesidad de actuar sobre las congestiones de tráfico en la avenida principal de la localidad a ciertas horas: «Como conductora que soy me gustaría que mejorara el tráfico. Esto a las siete de la tarde se llena de coches», subrayó. Asimismo, le agradaría que el año que viene «Lugones sea más seguro y que no hubiera tanto robo en tiendas». Abraham Castellanos, propietario de una sidrería, cree que se debe mejorar la limpieza urbana, para actuar «en todas las calles por igual, porque hay sitios en los que se limpia todos los días y plazas en las que no se ha hecho nunca». También coincidió en que la localidad «necesita más zonas libres de aparcamiento». Flor Sánchez insiste en esta idea. Abogó por que «se quite la zona azul, ya que Lugones tiene poco aparcamiento libre».