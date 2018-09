Vecinos de Monte Naranco denuncian caídas de la red de alumbrado público Calle Monte Naranco de Lugones. / IMANOL RIMADA M. G. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:36

Vecinos de la calle Monte Naranco de Lugones denuncian las habituales caídas de la red de alumbrado público en la zona. En concreto critican que desde el sábado una amplia zona de esta vía, desde la comisaría hasta la rotonda que conecta con la calle Puerto Pajares, se encuentra en penumbra al caer la noche. Las personas que viven en esta zona y los propietarios de negocios apuntan que los fallos en el alumbrado no son esporádicos, sino bastante habituales.

Una vecina de esta zona explicó ayer que «hace poco que hicieron todo nuevo, pero por la noche tenemos que andar con las linternas de los móviles para ir para casa». En esta línea añadió que «nadie ha dicho nada de por qué estamos así». Miguel Torres apuntó que llegó de vacaciones el sábado por la noche y se percató de que «no había luz en una zona bastante grande, por lo menos de la comisaría local hasta la zona del centro de salud». Añadió que «tenían que mirarlo, porque es una zona grande y no genera mucha seguridad llegar y tener que andar a tientas».

Un hostelero de la zona indicó que «la verdad es que cada poco anda la luz yéndose. Particularmente no me afecta, porque tengo mi iluminación, pero si viene alguien y lo ve todo oscuro no le llama a venir». Otra vecina de esta calle de Lugones subrayó que «van tres noches que estamos así, espero que me digan algo». El responsable de un bar de esta calle de Lugones coincidió en lo expresado por los vecinos. «El negocio lo tengo enfrente de la calle, y está sin alumbrado la zona desde el cruce a la rotonda desde el sábado por la noche». «Llevamos ya como mínimo desde el fin de semana y la zona afectada es desde la comisaría hasta la rotonda. Por las noches queda superoscuro», comentó otra presidente en esta zona de la localidad.