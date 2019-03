Los vecinos piden que el proyecto de Bobes mejore sus infraestructuras Vista del inacabado polígono de Bobes en la actualidad. / PABLO NOSTI El alcalde de Siero espera que el polígono atraiga firmas de fuera de la región, mientras que los empresarios reclaman que se priorice a las asturianas MARCOS GUTIÉRREZ SIERO. Domingo, 10 marzo 2019, 02:17

La Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) ya ha retomado la licitación para poder adjudicar las obras de urbanización que rematarán la primera fase del área industrial de Bobes. Se contratarán para finalizar todas las infraestructuras de los accesos, con un presupuesto de 8.331.822 euros y un plazo de ejecución de doce meses. Vecinos, empresarios y el Ayuntamiento de Siero creen que la resurrección de Bobes servirá para atraer empresas, fortalecer el tejido industrial regional y mejorar las infraestructuras de la zona de las que disfrutan los ciudadanos.

El alcalde, Ángel García, calificó el anuncio de una «muy buena noticia para Siero y para Asturias». En este sentido no dudó en destacar que se trata de «una zona industrial que debe conseguir atraer inversiones de empresas asturianas y de fuera». «Lograr que el suelo esté ya urbanizado y desarrollado es algo por lo que se lleva trabajando muchos años», resaltó. En este sentido deseó que, a partir de ahora, «después de tanto enfrentamiento y malestar, llegue el día en el que podamos convencernos de que mereció la pena». El primer edil sierense cree que la reactivación del polígono puede servir para atraer importantes empresas al concejo, tanto de Asturias como de fuera del Principado, en la línea de lo que recientemente ha sucedido con la llegada de Amazon. Destacó que la zona «en el ámbito regional goza de la mejor ubicación, hay metros suficientes, supongo que el precio será competitivo y lo que queda es hacer la labor comercial». Dicho esto, no dudó en añadir que, independientemente de lo que suceda en mayo, tanto a nivel regional como municipal, «los grupos políticos debemos intentar entre todos hacer lo posible para que empresas de fuera de Asturias se implanten en Bobes».

Para pymes

Los empresarios también celebran la noticia largamente esperada. El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE), Ignacio Calviño, cree que «el anuncio es positivo, pero hay que dejar a las pequeñas y medianas empresas tener visibilidad y la posibilidad de adquirir terrenos». Destacó que, tanto para el Gobierno regional como local, «a lo mejor es una buena oportunidad para hacer un centro de empresas a nivel autonómico, pero que no solo tenga naves pensando en las grandes empresas». En esta línea puso sobre la mesa la idea de que en el Principado «hay un tejido industrial pequeño que forma el escenario empresarial asturiano. Muchas veces viene empresas de fuera y crean menos empleo que las de aquí».

Los vecinos de la zona prefieren lanzar las campanas al vuelo cuando se vean las primeras máquinas trabajando en la zona. No obstante consideran que es un buen comienzo y desean que la nueva vida del polígono permita mejorar algunas de sus infraestructuras. El alcalde de barrio de San Miguel de la Barreda, César Solís, indicó que ve la materialización de Bobes como algo «un poco lejano hasta que no se vea que empiezan a desarrollarlo. Lo que es verdad es que con eso, según está, no vamos a ninguna parte. A ver si de esta es verdad».

Solís recalcó que el deseo de los vecinos de San Miguel de La Barreda es que la obra mantenga «los accesos que teníamos al cementerio» , para evitar «tener que hacer un rodeo de casi dos kilómetros». «Solo pedimos que no nos vengan con promesas», aseveró. Francisco Villanueva, alcalde de barrio de la parroquia de Bobes, se mostró ilusionado, ya que «los vecinos esperamos por el polígono como agua de mayo», entre otras cosas porque «el colector para esa parte depende del polígono. Todas esas casas no disponen de colector, lo tienen sin enganchar. Para nosotros es una noticia muy buena, pero hasta que no veamos las palas aquí trabajando no lo creeremos, ya que llevamos con ello desde hace más de diez años».