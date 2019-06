Vecinos de Siero piden zonas verdes y espacios infantiles en las plazas públicas Un peatón atraviesa la Plaza de la Libertad, una donde los vecinos respaldan realizar mejoras. / I RIMADA Respaldan la propueta de dotar de estos espacios a plazas como la de La Libertad, La República, Salvador Fuente y Luis Díaz Esnal MÓNICA RIVERO POLA DE SIERO. Lunes, 3 junio 2019, 00:56

Que Siero deje de ser una «ciudad dormitorio» y que plazas como la de La Libertad, la República, Salvador Fuente y Luis Díaz Esnal sean rehabilitadas para ganar espacios verdes y dedicados a los más pequeños, en sustitución del hormigón. La propuesta, lanzada por Izquierda Unida en la campaña electoral, se hace eco de una constante demanda vecinal.

Precisamente más verde es lo que echan en falta algunos polesos como Vicky Méndez, residente en la zona de la plaza de Salvador Fuente. Esta ama de casa cree que «habría que ponerlo más guapo», para lo que propone añadir «arbolinos y una fuente para beber. Tienen la instalación ya puesta, ¿por qué no se hace nada con eso?. Lo mismo opina Sinuhé Pereira, al que «todo lo que sea añadir verde le parece perfecto».

Para lograr revitalizar las zonas antes mencionadas, IU propuso en su programa una reforma integral de las mismas que las dote de zonas verdes, bancos y zonas de esparcimiento para niños. Aquellos que tienen menores cercanos como Fran Sierra entienden este punto como una necesidad: «En la Pola hay muchos niños y pocos parques, necesitan tener donde poder jugar».

Otra de las peticiones es fomentar la apertura de espacios comerciales, aunque no interesa tanto a los vecinos, que consideran que «no es sostenible», como apunta Omaira Cosío. Una opinión que está respaldada por las declaraciones recientes de la Unión de Comerciantes local, que afirmaban que en un mes han cerrado siete comercios . Aún así hay quien, como Jorge Sánchez, todavía encuentra esperanza en el sector para traer vida a los barrios: «Como no tengo niños me dan igual los parques infantiles, pero una zona comercial o más aparcamiento sí que me interesaría» El militar además añade que zonas verdes «ya hay bastantes».