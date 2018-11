Vecinos de Siero protestan por las «desproporcionadas» multas por llevar los perros sueltos Integrantes de Siero por el Derecho Animal y dueños de mascotas durante la asamblea informativa frente al Ayuntamiento de Siero. / NOSTI Dueños de canes de todo el concejo acuden a una asamblea convocada por la plataforma Siero por el Derecho Animal frente al Ayuntamiento MARCOS GUTIÉRREZ LA POLA. Domingo, 25 noviembre 2018, 01:59

La Plataforma Ciudadana Siero por el Derecho Animal reunió ayer a medio centenar de vecinos y propietarios de perros de Pola de Siero, Lugones, El Berrón y La Fresneda para exponerles las actividades que ha desarrollado el colectivo en los últimos meses y, asimismo, recoger sus inquietudes en lo relativo al cuidado de los animales en el concejo. Isi Argüelles, integrante de la plataforma, manifestó la necesidad de que «el Ayuntamiento cumpla con su propia normativa» de defensa, protección y tenencia de animales de compañí, habilitando zonas en las que poder tener sueltos a los animales.

Vecinos de Siero, a título particular, también aprovecharon la convocatoria de la asamblea para exponer sus quejas. La mayoría de ellas se centraron en la necesidad de crear espacios para que los perros se ejerciten en libertad y en las, a su juicio, «desproporcionadas» sanciones económicas por llevar a los canes sueltos.

Maximino Mon Fernández explicó que «hará semana y media» paseaba con su perro cerca de la zona del teatro auditorio de la Pola, «como siempre hago, desde hace siete años», cuando el animal «se puso a jugar con otro perro». «Entonces apareció un coche de la Policía Local y me sentí casi como si fuera un terrorista», destacó. Explicó que en el cumplimiento de su deber los agentes le pidieron «el carné de identidad, pero no me dieron ninguna explicación». Este vecino de la Pola insistió en el hecho de que la cuantía de las multas le parece «desproporcionada». «Mi perro no mordió a nadie», subrayó.

Más espacios

Ricardo Artime se mudó a El Berrón con su pareja hace diez años desde Gijón, una localidad en la que estaban habituados a contar con amplios espacios para poder soltar a los perros. «En El Berrón siempre tuvimos problema por el poco espacio para perros. Estábamos acostumbrados a tener zonas grandes para poder soltarlos», explicó. Resaltó que gracias a los movimientos de la plataforma «construyeron un parque pequeño, pero sin luz y con bancos rotos». «Ahora no se puede tener sin correa al perro porque te meten 1.500 euros de multa. El Ayuntamiento de Siero no nos proporciona sitios para disfrutar con el perro suelto», concluyó.