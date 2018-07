Les Violetes desvela otras dos agresiones en el Carmín a chicas que no denunciaron A la izquierda, las jóvenes del colectivo feminista Les Violetes, organizador de la concentración, y a la derecha, dos asistentes con sendas pancartas. / FOTOS: PABLO NOSTI El colectivo reúne a decenas de personas en la Pola en repulsa hacia la violencia machista LYDIA IS POLA DE SIERO. Sábado, 28 julio 2018, 00:49

«La violación no ha sido la única, tenemos constancia de otras agresiones machistas ocurridas el lunes del Carmín, pero pasan desapercibidas porque no se denuncian». Las representantes de Les Violetes, el grupo feminista de Siero y Noreña que ayer convocó una concentración de repulsa en la plaza del Ayuntamiento, en la Pola, aseguraron que otras dos jóvenes se pusieron en contacto estos días con el colectivo para relatar su experiencia que no denunciaron. «A una de ellas, estando en el prau, un chico le agarró la cabeza y se la llevó a la bragueta del pantalón y, como ella se rebeló contra él, le pegó un puñetazo; y a la otra, ya por la noche en un bar, otro chaval la agarró por la cintura para impedir que se moviera», desvelaron.

Lo cuentan, explican, «para dar visibilidad a algo que nos puede pasar a cualquiera y que ocurre no solo en las fiestas de prau, sino en cualquier sitio, porque aunque afortunadamente son los menos los que se comportan como escoria, siempre hay comentarios subidos de tono, insultos o faltas de respeto». Una de las integrantes, vecina de la Pola, confesó haber salido dos días con motivo de las fiestas y haber sentido miedo a la hora de regresar a casa.

Durante la concentración, que duró en torno a media hora y que congregó a varias decenas de personas, la gran mayoría jóvenes, Les Violetes leyeron un manifiesto en asturiano en el que recordaron que «nos juntamos aquí no por la primera agresión machista del Carmín, sino por la primera denunciada en estas fiestas» y mostraron su apoyo a la menor ovetense de 17 años que en la medianoche del lunes sufrió una supuesta violación en una zona ubicada al sur del prau en el que se celebra la romería. «Queremos trasladarle todo nuestro apoyo y solidaridad a la víctima y su familia», apuntaron.

Mónica Iglesias «Es lamentable que sea la víctima la que tiene que estar recluida en casa muerta de vergüenza» Carlos Parra «Es un problema social, ético y moral, en ninguna cabeza sana cabe que una agresión así esté bien»

Asimismo, hicieron hincapié en que «no hay excusas, el único culpable de esta agresión es el hombre que la comete, no es ni el alcohol, ni la víctima, ni su ropa, nosotras también salimos de fiesta y nos emborrachamos y no violamos a nadie». Y añadieron que «la respuesta de la víctima fue la habitual en su situación, parálisis por shock cuando el hombre con el que estás se niega a aceptar un no por respuesta».

En este sentido, el colectivo recordó que «el consentimiento tiene que ser activo, voluntario, entusiasta y reversible; se trata más bien de la presencia de un sí que de la ausencia de un no, y de que es revocable en cualquier momento».

Por otro lado, pusieron de manifiesto que «todo esto son construcciones sociales, es responsabilidad de todas y de todos poner fin a la violencia sexual y machista educando en el respeto y el feminismo, y entendiendo que esta agresión y otras se deben a un sistema que nos oprime y no a casos aislados».

Autodefensa

Les Violetes incidieron también en las agresiones que existen y que no se denuncian. «Vista la ineficacia de las medidas legales para defendernos, apelamos a la autodefensa como medida legítima en estos casos», apuntaron. Y apelaron a su lema, 'ninguna agresión, sin respuesta'.

Por otra parte, destacaron la importancia de centrar la atención en los autores de las agresiones y no en las víctimas. «Hace falta más empatía y ponerse en su lugar», aseguraron. Y lamentaron que en el caso de la menor que denunció la violación en El Carmín «se la está prejuzgando y cuestionando todo el tiempo».

El colectivo agradeció la presencia de las personas que acudieron a la concentración, pero también echó en falta una mayor participación de jóvenes. «Llama la atención que estos casos estén protagonizados por gente de nuestra edad y que no se involucren, nos sorprende que haya esa falta de empatía porque hablamos de situaciones que nos pueden pasar a todas», apuntaron.

La manifestación, fue secundada por otros colectivos como la Plataforma Siero contra les Violencies Machistes y Libres y Combativas, cuya representante, Mónica Iglesias, ensalzó la valentía de la menor ovetense por haber denunciado la agresión. «Es muy importante que en unas condiciones tan desfavorables se atreviera, ha sido muy valiente y ha sabido entender que es ella la que marca los límites y que era lo que tenía que hacer, siendo tan joven, dar ese paso es una revolución y una lección para las que somos mayores», señaló.

Asimismo, lamentó que «se esté hablando más de ella que de él» y reclamó un tratamiento judicial «más severo». «Es lamentable que sea la víctima la que tiene que estar encerrada en casa, recluida muerta de vergüenza, mientras que su agresor puede estar en una terraza, tenemos que darle la vuelta a esto», invitó. También reivindicó «espacios más seguros» e hizo hincapié en la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión machista. «Hay que romper ese muro de silencio que nos imponen, reivindicar nuestros derechos», añadió.

Por su parte, Carlos Parra fue uno de los jóvenes varones que acudió a la concentración. «Ante casos así, como hombre te sientes extraño porque no es un problema que afecte solo a las mujeres, es algo social, ético y moral, en ninguna cabeza sana cabe que una agresión de este tipo está bien», aseguró. Y reivindicó la lucha feminista «como lo que es, alcanzar la igualdad, la gente piensa que las mujeres quieren estar por encima de los hombres y eso es misandría, no feminismo». Durante la manifestación se lanzaron varias consignas y no faltaron los mensajes reivindicativos.

Instrucción

En cuanto a la supuesta violación, la denuncia presentada en la noche del lunes por la menor se saldó con la detención, al día siguiente, por parte de la Policía Nacional, del presunto autor, un joven gijonés de 18 años que, tras prestar declaración el miércoles en el Juzgado de Siero, quedó en libertad provisional. Ni la Fiscalía ni la acusación particular solicitaron su ingreso en prisión, pero el juez dictaminó que deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes y tiene también una orden de alejamiento de quinientos metros de la víctima y su familia. El caso continúa en fase de instrucción.