«Ha vuelto el Carmín original, ahora falta atacar el problema de limpieza» Jenaro Soto en la Sociedad de Festejos de Pola de Siero. / IMANOL RIMADA «Estamos negociando la venta de los derechos del Oktoberfest y hay dos empresas interesadas. Para nosotros es deficitario» Jenaro Soto Presidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero JUAN VEGA POLA DE SIERO. Domingo, 4 agosto 2019, 00:54

Jenaro Soto, presidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, se puso como objetivo luchar contra el botellón el día grande del Carmín, y prohibió la entrada de bebidas alcohólicas destiladas al prau de La Sobatiella. Una medida que triunfó: la romería resultó ser un regreso al Carmín 'original'. Sin embargo, él prácticamente no se pudo vestir de romero al sufrir, justamente, una indisposición que le llevó al hospital. Ya recuperado, asegura que fue un aviso y que ahora quiere recuperar tranquilidad, por lo que está decidido a dejar este próximo otoño de la Sociedad de Festejos, para la que sigue teniendo muchas ideas.

-Recibió muchas críticas antes del Carmín. ¿Qué respondería?

-Los resultados están ahí y la opinión de la gente es muy buena. Hubo quien fue hasta La Sobatiella para comprobar cómo se estaba desarrollando la fiesta con la prohibición de bebidas destiladas. Muchos me paran por la calle y me dicen que habían dejado de subir pero que viendo cómo estaba este año, volverán a hacerlo, porque se recuperó el Carmín original. Fue una decisión arriesgada, pero tenía claro que los jóvenes iban a responder.

-¿Confiaba en ellos?

-A estas llamadas los jóvenes responden. Confiaba en ellos porque ya me pasó cuando por culpa del abuso del alcohol tuvimos que retrasar la apertura del prau hasta las tres de la tarde. Entonces, su reacción fue muy buena porque esperaron tranquilamente fuera sin ninguna queja. Y ahora han vuelto a responder, quizá mucho más que los demás.

-¿Cuál es el siguiente paso en el Carmín?

-Ahora falta atacar el sentido de responsabilidad de la limpieza y convencer a la gente de que, por ejemplo, se entreguen las bolsas de basura para que todos los entornos acotados tengan la suya propia y que después la dejen en un sitio pactado. Al que tome el mando después de mi marcha le recomendaría que lo hiciese.

-Entonces... ¿Es definitiva?

-Sí, es completamente definitiva después del achaque que tuve durante el día grande del Carmín. Acudí al hospital y después del diagnóstico, unido a varias enfermedades crónicas que sufro y el estrés, me hicieron recapacitar. Es hora de poner punto y final a ciertas responsabilidades e intentar evitar disgustos y problemas. El que venga aquí después de mi marcha que no piense que va a quedar bien con la gente porque está muy equivocado porque del cien por cien de las causas que tratamos, en el noventa tenemos que decir que 'no'.

-¿Algún consejo para el que asuma su cargo?

-Que se lo tome con mucha tranquilidad y que valore la logística. Evidentemente con los años, aquí fueron cambiando las cosas, ahora hay más labor de logística y de gestoría con la administración. Si se alteran va a ser perjudicial para ellos y para la entidad. También es importante atender a los feriantes, que dejan una parte económica importante y pedir al Ayuntamiento que regule de una vez el tema de tratamiento de barras.

-Hasta que deje su cargo, ¿en qué está metido ahora?

-Estamos negociando la venta o cesión de los derechos del Oktoberfest. En estos momentos hay dos empresas privadas interesadas. Para nosotros el festival es deficitario, por lo que lo más probable es que lo cedamos o lo vendamos a cambio de una aportación económica. Casi con toda seguridad, se van a hacer cargo de ello y, posiblemente, a finales de septiembre se cierre el acuerdo. La operación dejará abierta una actividad más en Siero y exonera de perjuicios económicos a la entidad.

-¿Cómo ve el futuro de la Sociedad?

-Hay una realidad y es que cada año la situación económica de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero es más compleja ya que cada año que pasa es más complicado encontrar financiación.

-¿ Tiene alguna espina clavada?

-La fiesta de Comadres. Yo no sé qué formula hay que aplicar. Entedemos que no es como antes porque en el mes de febrero los estudiantes tienen evaluaciones y es un jueves. Ahora vemos Comadres y la afluencia de gente que hay en los bares el jueves no es la misma que la que había hace unos años. Das una vuelta sobre las diez de la noche por el pueblo y te parece que estás en Nochebuena porque las luces de todas las casas están encendidas. Eso quiere decir que la gente sigue con la costumbre y la tradición, pero en casa.

-¿Mejores y peores momentos en el cargo?

-Momentos malos son todos, siempre que pasa algo, hasta que amanece al día siguiente y los momentos buenos son marcharme satisfecho. Me identifico con la Pola a través de esta entidad y creo que lo hecho ahí está. Tomé el cargo con más de 50.000 euros de deuda y ahora quedan menos de 30.000, o sea que yo me voy con mucha tranquilidad. Como dice el cuento: la historia lo contará.