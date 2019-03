Siete años para «aprender a comprender la sociedad» Dimas Fernández, Marco Antonio Fernández y Andrés Camilo Cardozo, en el Seminario. / PABLO LORENZANA Dimas Fernández, que descubrió su vocación a los 30 años, es el último seminarista en iniciar su formación en Oviedo SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Viernes, 15 marzo 2019, 03:07

Dimas Fernández, natural de Valdesoto, es la última persona que se incorporó este año al Seminario Metropolitano de Oviedo. Ebanista de profesión, Fernández sintió la llamada de la vocación con 30 años. Ayer, acompañado por sus compañeros Andrés Camilo Cardozo, natural de Colombia y residente en Oviedo, y Marco Antonio Fernández, estudiante de segundo de Estudios Eclesiásticos, y por el rector del Seminario, Sergio Martínez, desgranaba lo que implica la decisión adoptada. El camino emprendido que le llevará, como al resto de seminaristas, a adquirir una formación que le permita desarrollar su papel como sacerdote.

Actualmente en el Seminario de Oviedo hay 22 estudiantes que se forman en Filosofía y Teología, de los cuales diez tienen su residencia en las instalaciones. «El número de seminaristas en Asturias se ha mantenido constante en la ultima década con pequeñas oscilaciones», contó el rector, quien adelantó que hay cuatro jóvenes interesados para el próximo curso. Una de las inquietudes de Martínez es que se divulgue cómo es la vida dentro de los muros del Seminario. «Ellos son jóvenes, como los estudiantes de cualquier otra carrera», indicó.

La carrera se divide en una etapa filosófica, de dos años, en la que estudian materias como Psicología, Sociología, Antropología, Metafísica o Lenguas Clásicas; y otra centrada en la Teología, de cuatro años, en la que se profundiza en la Iglesia, en los sacramentos y en las Sagradas Escrituras. Después, llegará un año de Diaconado, donde el obispo les asigna una parroquia en la que realizarán una tarea concreta. «Sería como las prácticas», explicó Cardozo. Además, reciben formación complementaria como Inglés, Francés o materias relacionadas con las Nuevas Tecnologías. «Con esto conseguimos que el sacerdote sea capaz de comprender y hacer frente a los problemas de la parroquia y de la sociedad», indicó Andrés Camilo Cardozo.

El más novato explicó el día a día en el centro. A las siete de la mañana suenan los despertadores para mantener una hora de oración personal y otra comunitaria. Juntos desayunan y a las 9.20 horas comienzan cuatro horas de clases. Después de tiempo de descanso y de la comida, los futuros sacerdotes dedican cuatro horas al día para estudiar. Tras ello realizan oraciones individuales y mira. A las once llega la hora de dormir, que ellos llaman «silencio mayor».

Además, a lo largo de su formación mantienen diferentes reuniones con el rector, con un formador y con un guía espiritual. Esto se completa con distintas convivencias y reuniones con agrupaciones como Cáritas «con el fin de conocer la realidad».

Por su parte, Marco Antonio Fernández profundizó en la dimensión pastoral. «Toda la filosofía que estudiamos no tendría sentido sin la pastoral», es decir, sin llevar a la práctica lo aprendido.

Así, los fines de semana, los seminaristas que van a sus casas se acercan a sus parroquias. Allí aprenden cómo se gestiona la parroquia y cómo es el trato con los feligreses. Las obligaciones van aumentando hasta que son diáconos, momento en el que bautizan y casan, pero no celebran misa, no confiesan y no imparten el sacramentos de la unción de enfermos. «Con el diaconado se aprende haciendo el servicio, ayudando a los demás», dijo Cardozo.

Dimas Fernández, Andrés Camilo Cardozo y Marco Antonio Fernández acompañaron ayer al rector en la presentaron los actos que se celebrarán el Día del Seminario el 19 de marzo, con motivo de San José. Comenzarán con la oración de la mañana, y contará con la presencia del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y las familias de los seminaristas. Además, este domingo se realizará una colecta destinada a las becas de los alumnos, ya que los gastos de cada alumno ascienden a 10.500 euros al curso.