Silbon apuesta por Asturias: moda con sello cordobés en Gijón y Oviedo La marca cordobesa de moda refuerza su presencia en la región con tiendas en las dos principales ciudades asturianas y con su apoyo al fútbol base a través del patrocinio de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 17 de octubre 2025, 09:24

La firma cordobesa de moda Silbon, reconocida por su estilo elegante y contemporáneo, sigue consolidando su vínculo con Asturias. Con puntos de venta en Gijón y Oviedo, la marca combina moda de alta calidad a precios competitivos con un compromiso activo con el deporte regional a través de su patrocinio de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, apoyando así al fútbol base y al talento local. Desde su fundación en 2009, Silbon ha crecido hasta contar con presencia nacional e internacional, manteniendo siempre su esencia cercana y familiar. Hablamos con Pablo López, CEO de Silbon, sobre las señas de identidad de la firma y su apuesta por Asturias.

-¿Cómo definiría la filosofía de Silbon y cuáles considera que son los valores diferenciales que la han llevado al éxito desde su fundación en 2009?

-Silbon nació con una idea muy clara: hacer moda de calidad, con personalidad y accesible, sin renunciar a la elegancia. Desde el principio hemos apostado por un estilo que aúna tradición y modernidad, cuidando cada detalle del producto, pero también de la experiencia del cliente. Creo que nuestro éxito ha venido de mantenernos fieles a nuestros valores: cercanía, autenticidad, esfuerzo y una fuerte apuesta por la sostenibilidad y la innovación. Al final, lo que nos diferencia es que seguimos siendo una marca hecha por personas para personas.

-La marca nació en Córdoba y ha crecido hasta tener presencia internacional. ¿Qué retos ha supuesto mantener la esencia cercana y familiar a pesar del crecimiento?

-El mayor reto ha sido precisamente ese: crecer sin perder el alma. A medida que expandes, corres el riesgo de despersonalizarte, de convertirte en algo demasiado grande y frío. Nosotros hemos trabajado mucho para evitarlo. Seguimos muy conectados con nuestras raíces cordobesas y con una cultura de empresa donde el equipo humano es fundamental. Queremos que cada tienda, cada colección, transmita ese espíritu familiar y esa forma de hacer las cosas que nos ha traído hasta aquí.

-Asturias cuenta ya con tiendas Silbon en Gijón y Oviedo. ¿Qué motivó a la marca a apostar por esta región?

-Asturias es una región con una identidad muy marcada, con un cliente exigente y con mucho gusto por la moda. Desde hace tiempo detectábamos un creciente interés por la marca en el norte, y Asturias era un paso natural. Gijón y Oviedo nos ofrecían dos enclaves perfectos para consolidar nuestra presencia en el norte peninsular, y además, hemos encontrado un público muy afín a nuestros valores.

-¿Cómo describiría la respuesta de los clientes asturianos hasta ahora? ¿Han notado diferencias respecto a otras ciudades españolas?

-La acogida ha sido extraordinaria. Los clientes asturianos valoran mucho la calidad del producto y el trato personalizado, algo con lo que nos sentimos muy identificados. Es verdad que cada ciudad tiene sus particularidades, y en Asturias hemos notado una sensibilidad especial hacia los tejidos, los acabados y una cierta preferencia por prendas funcionales, pero con estilo. Hemos aprendido mucho del cliente asturiano, y eso nos ha ayudado a mejorar.

-Silbon colabora con la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias. ¿Qué supone para la marca apoyar al deporte base en la región y cómo se vincula esto con vuestra filosofía?

-Nos sentimos muy orgullosos de poder apoyar al deporte base en Asturias. Creemos firmemente en la importancia de devolver a la sociedad parte de lo que recibimos, y el fútbol base es un ejemplo de esfuerzo, trabajo en equipo y superación. Patrocinar a la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias es una forma de estar presentes en la vida real de la gente, de apoyar al talento local desde abajo, algo que está muy alineado con nuestra forma de ver la empresa.

-La inauguración de la tienda en Gijón incorporó una línea de prendas exclusivas del Sporting. ¿Qué importancia tiene para Silbon colaborar con instituciones locales y con el deporte profesional o amateur?

-Es algo clave en nuestra estrategia. Colaborar con entidades como el Sporting de Gijón nos permite conectar de una manera más auténtica con el territorio. Nos gusta formar parte del tejido social de cada ciudad, y qué mejor forma de hacerlo que a través de sus clubes, de sus equipos y de sus símbolos. Además, estas colaboraciones nos permiten crear productos únicos, con identidad, que nuestros clientes valoran mucho.

-Silbon se define por valores como la elegancia, la normalidad y la sostenibilidad. ¿Cómo se reflejan estos valores en el día a día de la empresa y en las colecciones que lanzáis

-Intentamos que no sean solo palabras. La elegancia para nosotros no es sinónimo de ostentación, sino de saber estar, de equilibrio. La normalidad es nuestro punto de partida: hacemos ropa para la vida real, sin artificios. Y la sostenibilidad es una prioridad: desde los procesos de producción hasta el packaging, pasando por la elección de materiales, trabajamos para minimizar el impacto ambiental y la huella de carbono.

-¿Cuáles son las líneas de producto que más éxito tienen en Asturias y cómo adaptáis la oferta a los gustos de los clientes locales?

-En Asturias, la línea de hombre es la más demandada, especialmente las camisas sport y las americanas. También funcionan muy bien los básicos de calidad. Nos adaptamos escuchando mucho al cliente local y trabajando con datos, pero sin perder nuestra esencia. Cada tienda tiene cierta autonomía para ajustar el stock en función de la demanda real.

-En los últimos años, la marca ha ampliado su oferta con líneas para mujer y niños. ¿Cómo está siendo la acogida y qué papel tienen dentro de la estrategia global de Silbon?

-La acogida está siendo muy positiva. La línea de mujer ha crecido de forma orgánica, escuchando a nuestras clientas, y hoy es una parte fundamental de nuestra propuesta. Con la colección infantil hemos querido mantener los mismos estándares de calidad y estilo, pensando en familias que comparten una misma visión de la moda. A nivel estratégico, estas líneas nos permiten consolidar Silbon como una marca de lifestyle y de familias, no solo de moda masculina.

-Y en el caso concreto de Asturias, ¿cómo está siendo la acogida de estas colecciones?

-En Oviedo ha tenido muy buena aceptación la línea de mujer, que ha conectado muy bien con un público que busca diseño y calidad sin renunciar a la funcionalidad. Nos anima mucho ver cómo estas colecciones también tienen su espacio en Asturias.

-Mirando al futuro, ¿cómo visualiza la presencia de Silbon en Asturias en los próximos años y qué objetivos se marcan en la región?

-Asturias es una región en la que queremos seguir creciendo. Nuestra idea es consolidar las tiendas de Gijón y Oviedo como referentes, seguir reforzando nuestra vinculación con el deporte y la vida local, y estar atentos a nuevas oportunidades, ya sea en el ámbito físico o digital. El objetivo es seguir aportando valor, siendo coherentes con nuestros principios y convirtiéndonos en una marca cada vez más cercana para los asturianos.

