«Un simple boli se convierte en un proyectil en caso de vuelco» Trabajadores del HUCA prueban el simulador de vuelco. / MARIO ROJAS LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Sábado, 28 septiembre 2019, 03:07

190 trabajadores del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) vivieron ayer la angustiosa experiencia de volcar con un vehículo, dar un giro de 180 grados y acabar boca abajo dentro del coche. Fueron apenas cinco o diez minutos, pero el ejercicio, una simulación, les sirvió para tener muy claro qué se debe y qué no cuando se va en carretera. Por ejemplo, que tras colocarse el cinturón de seguridad hay que tensarlo manualmente para ir lo más pegados posible al respaldo. O que entre el cuello y el reposacabezas no debe haber más de diez centímetros de distancia. Más cuestiones en las que no todos habían reparado: evitar objetos sueltos en el habitáculo. Ni botellas de agua, ni móviles, ni llaves. Y, también, asegurarse de que el bolso va siempre cerrado. Porque, en caso de vuelco, «un simple bolígrafo se convierte en un proyectil», tal y como pudo comprobar el gestor del plan de seguridad vial del HUCA, César Movilla. Los técnicos de la Fundación CNAE también hicieron ver los peligros de ir de copiloto con el respaldo reclinado. En caso de accidente, se puede producir el efecto submarino, es decir, que el ocupante de ese asiento sale disparado por debajo del cinturón de seguridad. Del mismo modo, tampoco hay que llevar los pies en el salpicadero, porque el airbag aprisionaría las piernas.