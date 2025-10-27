Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas Su sonido, a modo de prueba, alcanzará aquellas zonas que quedarían inundadas en la primera media hora desde una posible rotura en la instalación

B. López Lunes, 27 de octubre 2025, 11:03

Asturias escuchará este miércoles 29 de octubre, coincidiendo con el aniversario de la terrible dana que dejó 229 víctimas mortales en Valencia, las sirenas de emergencia de 14 presas de la región. Avisarán, a modo de prueba, de una posible catástrofe y su sonido alcanzará aquellas zonas que quedarían inundadas en la primera media hora desde la rotura de la presa.

A cargo del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y los titulares de las catorce presas, este ejercicio tiene como finalidad que la población que pudiese verse afectada en caso de rotura de la presa sepa cómo actuar. Este año se incorporan a la prueba, tras finalizar su implantación, tres instalaciones: La Granda, Trasona y Valduno II.

Fundamentalmente se busca que la población identifique este sonido y sepa qué medidas de autoprotección deben tomar, la principal, alejarse de los cauces de los ríos y arroyos y acudir a sitios elevados.

¿Cómo será el simulacro?

Las sirenas de cada presa se activan todas a la vez pero cada instalación realizará su prueba de forma individual y según el orden consensuado en el comité de implantación.

Los responsables de cada instalación comunicarán al 112 la activación de las sirenas con el sonido de alerta y pasados aproximadamente unos 10 minutos notificarán la activación de las sirenas con el mensaje indicativo de fin de alerta.

El sonido de alerta consta de 3 tramos de un minuto de duración, con sonido ascendente, separados por intervalos de 5 segundos de silencio. El de fin de la alerta es una señal continuada de 30 segundos.

En la preparación del ejercicio, además de los titulares de las presas, han tenido un papel destacado todos los ayuntamientos implicados emitiendo los correspondientes bandos informativos y poniendo a disposición a sus policías locales y a sus agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y la propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico que desplegará sus propios agentes medioambientales en algunas zonas.

También está implicada Delegación de Gobierno con la participación de la Guardia Civil y la Policía Nacional y el Gobierno del Principado, además del SEPA y los parques de Bomberos de Asturias ubicados en estas zonas, se ha puesto a disposición al personal de la Guardería de Medio Natural.

Plan de Emergencias de Presas

El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones del Principado de Asturias (PLANINPA), incluye los planes de emergencias de las presas existentes en la comunidad.

Estas presas están clasificadas, en tres categorías (A, B o C) en función del riesgo potencial que pueda derivarse de una posible rotura o un funcionamiento incorrecto de la misma.

- Categoría A: presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda afectar a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes.

- Categoría B: presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido número de viviendas.

-Categoría C: las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños materiales de moderada. En todo caso, a esta categoría pertenecerán todas las presas no incluidas en las Categorías A o B.

Según esta clasificación, todas las presas con categoría A y B deben disponer de un Plan de Emergencia propio. Su elaboración e implantación es responsabilidad del titular de la misma.

