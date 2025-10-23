El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Minería en Asturias

Habla el sindicalista que pidió cerrar la mina de Cerredo ya en 2022: «Habría sido mejor, pero no me hicieron caso»

Roberto Mallada considera que el Principado estaba habituado a tratar «con grandes empresas mineras, muy sindicalizadas y con procesos mecanizados. Ahora hay un cambio de paradigma de pequeñas empresas que se pierden»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:35

En la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo (Degaña) compareció Roberto Mallada, representante de CC OO al que el tiempo ... le ha dado la razón. En agosto de 2022 en la explotación murió un trabajador y otro perdió la pierda cuando bajaban por la montaña en un camión cargado de carbón. La investigación de la Dirección General de Minas determinó que el material se había extraído ilegalmente del sexto piso, que el vehículo no tenía los papeles en regla y las averías le impedían superar la inspección reglamentaria, que los trabajadores carecían de la acreditación en vigor para ponerse a los mandos y cada uno de ellos estaba en una empresa distinta, con horarios diferentes. Cuando Mallada supo todo eso, defendió en la comisión de seguridad minera que asesora al Principado que, lo que procedía, era el cierre de la explotación.

