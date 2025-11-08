El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tornos de acceso a la Consejería de Hacienda. Mario Rojas

Administración en Asturias

Los sindicatos piden un nuevo plus para premiar a los funcionarios productivos

Agradecen al Gobierno de Asturias los cambios introducidos en el nuevo sistema que evaluará el rendimiento de la plantilla. La mayoría de los partidos avalan la iniciativa aunque vigilarán su aplicación

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:58

Comenta

El Gobierno de Asturias está dando los últimos pasos para aprobar un decreto llamado a cambiar su gestión del personal. El texto regula un ... sistema de evaluación del rendimiento por el que deberán pasar cada año todos los empleados que hagan más de 110 días de trabajo. Se establecerán objetivos comunes a alcanzar en cada unidad y después se medirán otros parámetros individuales, como la productividad, el ritmo de trabajo, la implicación, la responsabilidad, la iniciativa, toma de decisiones y la formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

