Los sindicatos piden un nuevo plus para premiar a los funcionarios productivos

El Gobierno de Asturias está dando los últimos pasos para aprobar un decreto llamado a cambiar su gestión del personal. El texto regula un ... sistema de evaluación del rendimiento por el que deberán pasar cada año todos los empleados que hagan más de 110 días de trabajo. Se establecerán objetivos comunes a alcanzar en cada unidad y después se medirán otros parámetros individuales, como la productividad, el ritmo de trabajo, la implicación, la responsabilidad, la iniciativa, toma de decisiones y la formación.

Tal y como publicó ayer EL COMERCIO, el borrador inicial que salió de la vicepresidencia liderada por Gimena Llamedo fue sometido a una ronda de negociación con los sindicatos. El ejercicio permitió objetivar más el sistema de evaluación, ganar en transparencia y participación de los subordinados, también en control de los evaluadores. El examen individual lo hará el superiores jerárquico mientras que el rendimiento colectivo será cosa de los jefes de servicio y subdirectores generales. A los subordinados se les consultará cuáles creen que deben ser los objetivos comunes, la Inspección General de Servicio revisará los casos en los que los superiores aprueban o suspenden de forma más generalizada y habrá un canal de quejas para los evaluados.

Entre las consecuencias del aprobado está seguir cobrando el plus de la carrera profesional y progresando en la misma. Dos suspensos acarrean la pérdida de este complemento y la posibilidad de perder el destino.

«En esta negociación pasó algo muy inusual, y es que la posición de partida de todos los sindicatos era de rechazo al documento, pero hubo mucha participación y la sensación de que se nos tenía en cuenta, con lo que, al final, todos pasamos a la abstención salvo CSIF, que votó a favor», señala Alberto Pérez Arroyo, secretario del sector de la Administración Autonómica por parte de UGT.

«De inicio no nos gustaba que quien evaluara sea el superior, porque eso da lugar a filias y fobias, pero nos dijeron que no era negociable y lo que logramos es que al menos el evaluador esté más controlado, que tenga menos discrecionalidad», completa Miguel Garrido, representante de CSIF. «También amortiguamos las consecuencias del suspenso, que eran muy lesivas en la propuesta inicial. Ahora por lo menos con que apruebes una vez ya recuperar los derechos perdidos con los suspensos», celebra.

Ambos delegados asumen que hay algo que no les satisface del resultado final. «En un principio se había hablando de ligar a esta evaluación un nuevo plus de productividad, pero el Principado no quiso incluirlo en la negociación, imagino que por razones presupuestarias», anota Garrido. «Era el momento de incluir ese plus; si lo hubieran hecho todos habríamos votado a favor», completa el representante de UGT.

Los representantes laborales sostienen que sin ese nuevo complemento hay «cierta asimetría» entre las consecuencias de aprobar o suspender. «Al final si apruebas esta evaluación lo que consigues es mantener algo que hasta ahora ya teníamos, el plus de la carrera profesional», apunta Garrido. Por ello tanto desde UGT como desde CSIF mantienen entre sus reivindicaciones al Principado que aplique un nuevo plus de productividad como premio a los que demuestren su rendimiento.

La opinión de los partidos

En la arena política solo Vox mostró una oposición directa a la iniciativa. Luis Venta, del PP, entiende que hay poca novedad: «Es un método que ya está aplicando la administración regional, todos los años hay una valoración de resultados de los funcionarios por objetivos», dijo, apuntando a la carrera profesional actual.

Vox se opuso en su día a la Ley de Empleo Público de la que se deriva este reglamento. «Dejamos claro que con este marco normativo los nombramientos por vía política van a reinar y seguir politizando, aún más, la Administración, en este caso permitiendo, además, que se establezcan pluses que serán recibidos y decididos por la formula mágica socialista, la 'dedocracia'», cuestionó la portavoz del grupo, Carolina López.

«Para que una medida de este alcance sea realmente eficaz, no basta con una buena intención o con un diseño técnico acertado: es imprescindible que se adopte de forma negociada y consensuada con los sindicatos», opuso Xabel Vegas, de IU-Convocatoria. La formación celebra que el Principado «impulse medidas orientadas a mejorar la calidad y la eficacia de los servicios públicos».

«Todo lo que vaya en beneficio de promover la eficiencia en el seno de la Administración nos parece bien, y desde luego primar la productividad para tener una mejor Administración es una buena noticia», indicó Adrián Pumares, de Foro. «Otra cosa es cómo lo implante este Gobierno. En eso confiamos menos y estaremos vigilantes», matiza.

«Las evaluaciones siempre están siempre bien, de hecho, deberían extenderse también a los propios jefes de servicio», completa Covadonga Tomé, de Somos. «Eso sí, que sea una evaluación transparente, sin sesgos de ningún tipo y siguiendo criterios exclusivamente objetivos», agrega.