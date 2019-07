Los sindicatos piden responsabilidades por el 'hackeo' de datos de los opositores Documento compartido en los grupos de whatsapp. / E. C. Educación confirma que hubo un «acceso indebido» a su servidor, del que ya se ha dado cuenta a la Agencia de Protección de Datos O. ESTEBAN GIJÓN. Miércoles, 17 julio 2019, 04:01

«Hay un problema de seguridad. La situación ha sido grave». «No hay derecho. Hay que depurar responsabilidades y el responsable debe tener un castigo». «Es escandaloso». Son algunas de las frases pronunciadas ayer por portavoces sindicales ante la situación vivida con la Consejería de Educación, que sufrió un 'hackeo' de su servidor por el cual fueron publicados los listados de los más de 5.000 aspirantes, con su baremo provisional. Fuentes de la administración confirmaron el «acceso indebido», en el que están trabajando lo servicios de Informática del Principado y del que ya se ha dado cuenta a la Agencia de Protección de Datos.

Los hechos tuvieron lugar el lunes. Se supone que el 'hackeo' se produjo por la mañana y la información fue compartida a partir de primera hora de la tarde en los grupos de whastapp de opositores. El documento, de más de 4.000 páginas, contiene nombres y apellidos, DNI, especialidad y baremo de todos los aspirantes que se presentaron a la primera prueba de la oposición para el cuerpo de Maestros, el pasado 22 de junio. Hay quien trata de restar importancia a lo sucedido por dos razones. En primer lugar, porque se trata del baremo provisional, no del definitivo. Éste debía publicarse entre hoy y mañana pero, tras lo sucedido, se retrasará posiblemente hasta el viernes. La cuestión es que el baremo (la puntuación que tiene cada aspirante por los méritos profesionales y de formación y que se suma a la calificación del examen) no se publica hasta después de conocerse las notas de la segunda prueba para evitar suspicacias y malos entendidos (que haya quien piense que el tribunal puede favorecer a quien tiene un baremo más alto, por ejemplo). Y la segunda razón es que, si bien el baremo provisional no se publica con todos los datos completos de los opositores, sí se hace con el baremo definitivo. Es decir, que sea como fuere, a finales de esta semana sí se publicarán, con nombre y apellidos y DNI, los baremos.

Preocupación

Por todo ello, y porque lo sucedido «no afecta en absoluto al proceso y a las notas», desde ANPE, por ejemplo, no le dan más importancia. No ocurre lo mismo con otros sindicatos. Borja Llorente, secretario general de Enseñanza de CC OO, tiene claro que se trata de un «problema de seguridad grave» que tiene antecedentes en Andalucía, cuando el año pasado se publicaron también listados. Emma Rodríguez, de Suatea, tacha lo sucedido de «escandaloso». «Llevamos años pidiendo a la consejería que tome medidas en cuanto a la privacidad de los opositores», ya que a su juicio se estaban haciendo públicos datos innecesarios. «Y ahora, que por fin se habían concienciado y habían tomado medidas, pasa esto». En cualquier caso, los sindicatos admiten que los responsables de la consejería están «muy preocupados» y que su intención es «llegar hasta las últimas consecuencias». «Caiga quien caiga», piden los sindicatos. «Es muy gordo y es un fallo que la administración no se puede permitir», dice Rodríguez.

Por su parte, Maxi Fernández, de UGT, se muestra preocupada por los derechos conculcados de los opositores en cuanto a la publicación de datos personales y pide un «castigo» para quien resulte responsable de la situación, si se logra averiguar quién accedió al listado y lo compartió.

Infracción legal

La Consejería de Educación hizo público un comunicado en el que habla de los datos «indebidamente divulgados» y aclara que no tienen «validez ni fiabilidad», además de recordar que «el uso indebido de datos supone una infracción legal que puede ser castigada de acuerdo con la normativa de aplicación». Además, la consejería ha puesto el tema en manos del Servicio de Informática, que está investigando lo sucedido.

Fue el de ayer un día complicado, además, porque se debían publicar las notas de la mayoría de las especialidades de las oposiciones. Y la página web no pudo con tanta visita. Justo a las dos de la tarde, cuando estaba prevista la publicación de las calificaciones de Infantil y Primaria, las dos con más número de presentados, la página se colapsó durante una hora.